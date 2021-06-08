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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üçüncü doz aşı açıklaması

08.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, üçüncü doş aşı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kendisinin Sinovac aşısı olduğunu ve dördüncü ayda oluşan antikorun sıfır olduğunu belirten Ceyhan, sağlıkçılara üçüncü dozu önerdiğini açıkladı. Bu aşının farklı bir yapıda olabileceğini ifade eden Ceyhan, "Aksi ispat edilinceye kadar, ilk iki dozun mutlaka aynı aşı olması gerektiğini biliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üçüncü doz aşı açıklaması

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. İki farklı yapıda aşının aynı dozda da olsa uygulanamayacağını ve koruyuculuğunun olmayacağını ifade eden Ceyhan, bu tür uygulamaların aşının etkisini azalttığını söyledi.

Üçüncü doz aşının farklı yapıda olabileceğini anlatan Ceyhan, Sinovac aşısı olduğunu ve dördüncü ayda antikorun sıfır düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

İşte Ceyhan'ın açıklamaları:

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI AÇIKLAMASI

"Şu anda elimizdeki bilgiyle söyleyebileceğimiz tek şey, aksi ispat edilinceye kadar, ilk iki dozun mutlaka aynı aşı olması gerektiğidir. Üçüncü dozu ben sadece sağlık personeli için önerdim çünkü Türkiye'nin tamamı için üçüncü bir doz diye bir veri de yok elimizde.

4. AYDA ANTİKORUMUZ SIFIRDI

Böyle bir durumda (üçüncü doz) bunu farklı bir aşıdan da yapabilirsiniz. Nedeni de şu; gerçekten Sinovac aşısı yapılmış sağlık personelinde biz kendi üzerimizde de denedik. Bölümümüzde 8 kişi antikorlarımıza baktık ve sıfır. Sekizimizin birden 4'üncü ayda sıfır.

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Birçok bu şekilde veriler gelmeye başladı. Herkes kendi çapında değerlendiriyor ve bakanlık henüz hastaneye yatan hastalar, yoğun bakıma yatanlar ve ölümler arasında ne kadar Biontech aşısı olanlar var ne kadar Sinovac aşısı olanlar var bu veriyi yayınlamadı."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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