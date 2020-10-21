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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Vaka-hasta tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ceyhan, vaka sayılarını bulabilmek için hasta sayısının en az 5 ile çarpılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs günlük vaka sayılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Prof. Dr. Ceyhan, vaka sayılarını bulabilmek için hasta sayısının en az 5 ile çarpılması gerektiğini söyledi.

Ceyhan, bu hesaba göre günlük tahminen 10 bin vaka olabileceğini belirtti.

VAKA VE HASTA AYRIMI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada test sonucu pozitif çıkanların 'vaka' olduğunu, herhangi bir belirtisi olup tedavi altına alınanların ise 'hasta' olarak kabul edildiğini belirtmişti.

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