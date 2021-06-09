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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkese 3. doz aşı yapılmasını önermiyorum

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkese 3. doz aşı yapılmasını önermiyorum

09.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınında herkese 3'üncü doz aşı yapılmasını önermediklerini söyledi. Ceyhan, "Sağlık personeli yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3'üncü doz Pfizer-BioNTech ile aşılanmalarını öneriyorum" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkese 3. doz aşı yapılmasını önermiyorum

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşısında 'hatırlatma dozu' olarak uygulanması tartışılan 3'üncü dozla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Ben de dahil bütün sağlık personeline, 65 yaş üstüne ve bazı kronik hasta gruplarına Sinovac aşısı uygulandı ama şimdi görüyoruz ki bir süre geçtikten sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor. Mesela; Pfizer-BioNTech aşısında bunu görmüyoruz. Onun için herkesin yeniden 3'üncü doz aşı olmasını önermiyoruz ama sağlık personeli, yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3'üncü doz Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmalarını ben de öneriyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı'na öneri olarak da iletiyoruz. Yoksa genel topluma '3'üncü doz aşı yaptırın' şeklinde öneride bulunmak için henüz yeterli veri elimizde yok" dedi.

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"BİLİMSEL YAYINLARA BAKSINLAR"

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün grip virüsü gibi toplumda dolaşıp dolaşmayacağının kimse tarafından henüz bilinmediğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önceki koronavirüs salgınlarına baktığınız zaman SARS, MERS gibi floraya gelip her mevsim ya da kış mevsiminde yeniden bir hastalık oluşturmamışlar, bunlar tamamen insanlıktan çekilmişler. O yüzden 'Her yıl aşı olmak gereklidir' desek doğru olmaz, 'Gerekli değil' desek de doğru olmaz. Önce 'Bu virüs kalacak mı, gidecek mi' onu görmemiz lazım. Bunu 'Yıllık aşılama gerekir' diye genellikle firmaların sahipleri ve yetkilileri söylüyor. Ticari kaygı ile yapılan bir açıklama çünkü bu devam edecek aşı üretimine pazar bulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ne hekimlerimiz ne bilim insanlarımız ne de vatandaşlar bu tip açıklamalara güvenmesinler. Bilimsel yayımlara baksınlar. Yeteri kadar vaka üzerinde yapılmış, güvenilir çalışma sonuçları varsa zaten 'Tamam, uygundur' diyoruz ama eğer böyle veri yoksa firmanın açıklamasına güvenip de insanların durup dururken milyonlarca doz aşı satın alıp uygulaması zaten düşünülebilecek bir şey değil." (DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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