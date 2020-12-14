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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs önlemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan 14 gün tam kapanmanın zararı olabileceğini belirterek "Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı" dedi.

Televizyon programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ'

Sosyal medya üzerinden koronavirüs süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandıProf. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

'28 GÜN KAPANMA OLMALI'

Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır" ifadesini kullandı.

dasda

(DHA)

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