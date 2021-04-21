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Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Iğdır Üniversitesine rektör olarak atandı

21.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı’nın imzasının ardından 21 Nisan 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Iğdır Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, aslen Ağrılıdır. İlk etapta sınıf öğretmenliği okuyan, sonrasında ise orman mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversiteyi birincilikle bitirdi.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Iğdır Üniversitesine rektör olarak atandı

Lisans üstü eğitimlerini de KTÜ’de tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, doktorasını ise Japonya’da aldı. Bu ülkede Nobel ödüllü bilim insanlarıyla birlikte çalışma fırsatı yakalayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın makaleleri, birçok dergi ve yayın kuruluşunda yayımlandı.

PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA KİMDİR?

1984’te Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okuyan Mehmet Hakkı Alma, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü 1988’de birincilikle bitiren Mehmet Hakkı Alma, Yüksek Lisans eğitimini de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaptı.

1991’de KTÜ’de Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Mehmet Hakkı Alma, doktorasını Japonya/Kyoto Üniversitesinde 1996’da Odun bilimi ve Teknolojisi bölümünde tamamladı. Japonya'da yaşadığı sırada Nobel ödülü alan birçok bilim insanı ile birlikte çalışma fırsatı bulan Mehmet Hakkı Alma, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 20'den fazla makalesi, yüzden fazla SCI yayını, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 120'den fazla bildirisi, yürütücülüğünü üstlendiği 21 adet TÜBİTAK ve 70'den fazla diğer bilimsel projelerde görev aldı.

Bugüne dek 30'dan fazla yüksek lisans, 20'den fazla doktora öğrencisi mezun eden Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, doktora ve yüksek lisans öğrencisi çalıştırıyor. Birçok akademik ve idari görevler alan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliği (TÜBA) görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Iğdır Üniversitesine rektör olarak atandı

PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA EVLİ Mİ?

Ağrı nüfusuna kayıtlı olup evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından Iğdır Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

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