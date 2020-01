Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı

"TYB'nin kuruluşundan bugüne ilim, irfan dünyamızın yıldız isimlerine gösterdiği vefa, kültür tarihimizde önemli bir duruştur. Bizler memleketimize eserleriyle hizmet etmiş değerli büyüklerimizi anmaya, anlatmaya devam edeceğiz. TYB'nin şeref üyelerinden birisi olan hocaların hocası Orhan Okay hocamız için de büyük bir program hazırlığı içindeyiz. Çok yönlü bir ilim adamı olan aziz hocamızın örnek kişiliğini yeni nesillere anlatma çabamızı sürdüreceğiz."

Bıyıklı, Orhan Okay gibi isimlerin unutulmaması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rabbimiz inşallah onların izini devam ettirmeyi nasip eylesin. Genç arkadaşlarımızın Orhan Okay'ın hayatını iyi öğrendiklerinde, gelecekte onun izinden yürüyeceklerine inancımız tamdır." dedi.

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatında önemli bir yere sahip Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında, Topkapı Çamlık Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Soysal, Okay'ın kendisi gibi eşi Mübeccel Okay'ın da örnek bir şahsiyet olduğunun altını çizerek, "Okay'ın küçük oğlu Cüneyt Okay da babasının yarı vefakarıydı. Ona da eşi Yeliz Hanıma da minnet duyuyorum. Orhan ağabey hepimizde derin izler bırakarak gitti. Bir edipti, fazıldı, fevkalade bir dosttu. Birçok insan onun ilminden, dostluğundan istifade etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Birçok Allah dostunun dizinin dibinde bulunmuş bir insandır Orhan Okay Hocamız. Fatihlidir. Yakın zamanda onun 'Silik Fotoğraflar -Portreler' kitabını okuyorum. Yeni şeyler keşfettim. Onun emek verdiği kişilerden birisi de Mehmet Akif Ersoy. Belki de Ersoy hakkında yüzlerce kitap var. Fakat hocanın kitabını görünce bugüne kadar okuduklarımın hepsi kafamdan silindi. Bence Ersoy'u anlatan en güzel kitap, hocanın kitabıdır. Hoca çalışkan, arı gibi bir insandı. Mekanı cennet olsun."

Yeliz Okay ise eşi Cüneyt Okay'la kayınbabası Orhan Okay sayesinde tanıştığına işaret ederek, "Başka bir hane açmadan onların yanında ömürleri yettikçe beraber yaşadık. Benim onlara evlat olmamın sebebi babamın bana baba olmasıdır. O evde bir gün bile gelin olmadığım için ben onlara evlat oldum. Bana 'yemeğini ye' diye telefon açar hem de bana hoca olurdu. Bana 'Allah çalışandan razıdır. Rızkı veren Allah'tır' derdi. Babam başka türlü bir insandı. Ondan hayata dair çok ders aldım ve hayata, insanlara bakış açım değişti." şeklinde konuştu.

Törenin ardından katılımcılara lokum ve akide şekeri ikram edildi.

- Mehmet Orhan Okay

İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde Öğretim Üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde redaktör olarak çalışmaya başladı.