Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı

"TYB'nin kuruluşundan bugüne ilim, irfan dünyamızın yıldız isimlerine gösterdiği vefa, kültür tarihimizde önemli bir duruştur. Bizler memleketimize eserleriyle hizmet etmiş değerli büyüklerimizi anmaya, anlatmaya devam edeceğiz. TYB'nin şeref üyelerinden birisi olan hocaların hocası Orhan Okay hocamız için de büyük bir program hazırlığı içindeyiz. Çok yönlü bir ilim adamı olan aziz hocamızın örnek kişiliğini yeni nesillere anlatma çabamızı sürdüreceğiz."

TYB İstanbul Şubesi olarak vefayı önemsediklerini vurgulayan Bıyıklı, şöyle devam etti:

Bıyıklı, Orhan Okay gibi isimlerin unutulmaması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rabbimiz inşallah onların izini devam ettirmeyi nasip eylesin. Genç arkadaşlarımızın Orhan Okay'ın hayatını iyi öğrendiklerinde, gelecekte onun izinden yürüyeceklerine inancımız tamdır." dedi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Okay'ın hayatıyla yazarlığıyla babalığıyla ve hocalığıyla örnek bir insan olduğunu söyledi.

- "Birçok insan onun ilminden, dostluğundan istifade etti"

Törene katılan yayıncı Ebubekir Erdem de Okay'ın ilmi bilgisinden daha çok karakterinden ve irfanından etkilendiklerini dile getirerek, kendisine söylediği "Dinlenmek mesai değiştirmektir." sözünün hayatında rehber bir cümle olduğunu dile getirdi.

Okay'ın yakın arkadaşlarından ebru, grafik, fotoğraf sanatçısı aynı zamanda tasarımcı, yönetmen ve radyo programı yapımcısı Ebubekir Sıddık Soysal da usta edebiyatçıyla 1965'te tanışarak, ailece uzun süreli bir dostluk yaşadıklarını anlattı.

Soysal, Okay'ın kendisi gibi eşi Mübeccel Okay'ın da örnek bir şahsiyet olduğunun altını çizerek, "Okay'ın küçük oğlu Cüneyt Okay da babasının yarı vefakarıydı. Ona da eşi Yeliz Hanıma da minnet duyuyorum. Orhan ağabey hepimizde derin izler bırakarak gitti. Bir edipti, fazıldı, fevkalade bir dosttu. Birçok insan onun ilminden, dostluğundan istifade etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Güneş de Okay'la İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) tanıştıklarını belirterek, "İSAM'da ondan çok yararlandım ve bir öğrencisi kadar oldum. Öğrenciliğimiz bundan sonra da devam ediyor. Çünkü eserleri, hayat hikayesi bizim için bir kılavuz, nasıl bir hoca olmamız gerektiği konusunda. Mekanı cennet olsun. İnşallah onun gibi hocaların sayısı artar." diye konuştu.