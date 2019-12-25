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  4. Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Beyza Nur GÜLER - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - Caddebostan'da sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

Beyza Nur GÜLER - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - Caddebostan'da sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir olay. Aslında bu alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

"KONTROLLÜ ŞEKİLDE TOPLANIP OKSİJENSİZLİK YARATMASI ÖNLENMELİ"
Albay, "Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

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