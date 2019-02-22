Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: ABD'nin gizli ajandası var

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) -CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD Suriye'den çekilmeyecek. Gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın önerdiği güvenli bölgenin PKK mensuplarını koruduğu için kabul edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini ve gizli bir ajandası olduğunu belirtti. Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna güvenli bölge harekatı yapacağını aktaran Prof. Dr. Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğinin altını çizdi.

Güvenli bölgenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge formülünün en kısa zamanda uygulamaya başlanacağını ve Suriyeli mültecilerin dönüşündeki en pratik yolun bu olduğunu vurguladı. Trump'ın istediği güvenli bölgeyi kabul edersek YPG/PKK'lı teröristler Amerikalı askerler tarafından korunmuş olacak, biz bunu istemiyoruz. Türkiye PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. Eğer biz bu tuzağa düşersek, ABD'nin istediği tampon bölgeyi kabul edersek bölgede PKK istediği gibi at oynatacak. Buradaki 30 bin TIR'lık silahlar ne olacak,toparlanmaları gerekiyor. ABD askerleri çekildikten sonra bölgede kim olacak, bu mesele de çok önemli" dedi.