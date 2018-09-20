HABER

Prof. Dr. Mıstık: Şarbonun giriş yeri deridendir

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Mıstık: Şarbonun giriş yeri deridendir

BURSA, (DHA)- ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "İnsanlar, hayvan teması ile hastalanırlar. Şarbonun giriş yeri deridendir. Ama sağlam deriye hiçbir mikroorganizma giremez. Ancak deri yaralandığı zaman yani egzama, çizik, batma, ameliyat gibi olaylarda mikroorganizma girebilir ve bunlardan biri de şarbondur. Şarbon girdiği yerde bir lezyon yapar ve bu lezyon ile oynanmazsa zehri ciddi olmaz" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi tarafından Bursa Lions Kulüp üyelerine 'Şarbon Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri' konulu sağlık söyleşisi düzenlendi. Bursa Lions Kulüp Başkanı Yusuf İyigüllü ve dernek üyelerine Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, şarbon hastalığı ve tedavi yöntemleri konusunda sunum yaptı. Prof. Dr. Reşit Mıstık, "İnsanlar, hayvan teması ile hastalanırlar. Şarbonun giriş yeri deridendir. Ama sağlam deriye hiçbir mikroorganizma giremez. Ancak deri yaralandığı zaman yani egzama, çizik, batma, ameliyat gibi olaylarda mikroorganizma girebilir ve bunlardan biri de şarbondur. Şarbon girdiği yerde bir lezyon yapar ve bu lezyon ile oynanmazsa zehri ciddi olmaz" dedi.
Şarbonun tedavisi için hayvanlara ve insanlara uygulanan aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Mıstık, "Türkiye'de hayvan aşısı riskli bölgelerde yapılabiliyor. İnsan şarbonu çok kolay kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir. Ama ağız ve solunum yolundan alınmaması gerekiyor. Eğer solunum yoluyla alındıysa 60 günlük bir antibiyotik tedavisi olması gerekiyor. Şarbonun insanlardaki belirtileri sinek ısırığı gibi kaşıntılar olur, ilk böyle başlar. Sonra bu kızarır ve içinde su toplanan bir lezyon haline gelir. Bu sıvı genelde kan benzeri bir sıvı olur ve üstü de mor siyah bir renge bürünür. O yüzden buna halk arasında kara kabarcık denir. Yüzde 95 deriden giren bir hastalıktır. Diğer olasılıklar ise bağırsak ve solunum yolu ile girmeye aittir. Kan dolaşımına girerse menenjit yapabilir. Kontrolü ve tedavisi de zordur. Kana veya akciğerlere geçerse yüzde 90 ölümcül bir hastalık haline gelir" diye konuştu.
Bursa Lions Kulüp üyeleri söyleşi sonrasında, Prof. Dr. Reşit Mıstık'a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Mıstık: Şarbonun giriş yeri deridendir

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?
'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor''Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.