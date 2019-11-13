Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Soysal'ın bütün yaşamının adalet ve insan hakları mücadelesiyle geçtiğini, Türkiye'nin sağlıklı ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soysal'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Cenaze törenine, Mümtaz Soysal'ın kızları Funda ve Defne Soysal, yeğeni Büyükelçi Engin Soysal ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP'li Muharrem İnce, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazeteciler Fikret Bila, Hasan Cemal ve Sedat Ergin de katıldı.

"Hapse atıldı. Uzun süre hapiste kaldı. Hapislik hayatını da üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Şöyle bir paradoksla hep karşı karşıya kaldık. Bu ülke için çalışanlar bu ülke için adalet için mücadele edenler bir şekliyle ağır bir bedel ödüyorlar. O bedel ödeyenlerden birisi de rahmetli Mümtaz Soysal'dı. Mütevazı bir hayatı vardı. Görkemli saraylarda, görkemli evlerde, görkemli yerlerde oturmadı. Mütevazı kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en büyük temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye'nin bütün coğrafyasında hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin."

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da ise "Benim hocamdı aynı zamanda. Kendisini çok takdir ederdim. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da Mümtaz Soysal'ı hem akademik hayatta hem de devlet hayatında yakından tanıdığını belirterek, "Ülkemiz, milletimiz için bir kayıptır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.