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Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme

Anayasa Hukuku Profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Soysal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polis korteji eşliğinde camiye getirildi.

Cenaze törenine, Mümtaz Soysal'ın kızları Funda ve Defne Soysal, yeğeni Büyükelçi Engin Soysal ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP'li Muharrem İnce, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazeteciler Fikret Bila, Hasan Cemal ve Sedat Ergin de katıldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soysal'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Soysal'ın bütün yaşamının adalet ve insan hakları mücadelesiyle geçtiğini, Türkiye'nin sağlıklı ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hapse atıldı. Uzun süre hapiste kaldı. Hapislik hayatını da üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Şöyle bir paradoksla hep karşı karşıya kaldık. Bu ülke için çalışanlar bu ülke için adalet için mücadele edenler bir şekliyle ağır bir bedel ödüyorlar. O bedel ödeyenlerden birisi de rahmetli Mümtaz Soysal'dı. Mütevazı bir hayatı vardı. Görkemli saraylarda, görkemli evlerde, görkemli yerlerde oturmadı. Mütevazı kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en büyük temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye'nin bütün coğrafyasında hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin."

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da ise "Benim hocamdı aynı zamanda. Kendisini çok takdir ederdim. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da Mümtaz Soysal'ı hem akademik hayatta hem de devlet hayatında yakından tanıdığını belirterek, "Ülkemiz, milletimiz için bir kayıptır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Soysal'ın kızı Defne Soysal da göz yaşlarını tutamayarak, "Çok şey hissediyorum ama… Türkiye'nin, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, bütün öğrencilerinin, gazetecilerin, sendikacıların, hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Prof. Dr. Soysal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, polis korteji ve alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Sosyal'ın naaşı, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL KİMDİR?

Anayasa hukuku alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan Mümtaz Soysal, 1929'da Zonguldak'ta doğdu.

Soysal, Galatasaray Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku Profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlar arası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.

Soysal, dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklandı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazan, SHP'den Ankara Milletvekili seçilen Soysal, bir süre Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Prof. Dr. Mümtaz Soysal Zincirlikuyu Mezarlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Mekanı cennet olsun iyi bir insan iyi bir devlet adamıydı...
ALLAH RAHMET ETSİN SADECE BAKANDI İYİLİĞİNİ DUYMADIK AYNİ CHP GİBİ
Aynı Görüşde değildim ama Sayın Mümtaz SOYSAL seviyeli bir insandı severdim. Allah Rahmetini bol, Mekanını Cennet etsin
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