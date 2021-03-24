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  4. Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Aksoy nereli?

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Aksoy nereli?

24.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Murat Aksoy yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok damar cerrahisi derneklerinde görev almıştır. Prof. Dr. Murat Aksoy Fleboloji Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevlerini yerine getirmiştir. Aksoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini ise yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Prof. Dr. Murat Aksoy aynı zamanda halk sağlığı konularında da çeşitli dergilerde yayınlar yapmıştır. Aynı zamanda medyada; program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da görev yapmıştır. Kanal D’de bir dönem ekranlara gelen “Doktorum” programında Ceyda Düvenci ile beraber sunuculuk yapmıştır. Prof. Dr. Murat Aksoy müzikle de oldukça ilgilidir. Doktorlardan oluşan bir müzik grubunun 7 yıldır solistliğini yapmaktadır.

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR?

Murat Aksoy 1 Eylül 1973'te İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinde bitirmiş ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinde genel cerrahi uzmanı eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi genel cerrahi öğretim üyesidir.
2004 – 2005 yılları arasında damar cerrahisi konusunda bilgi ve becerisini attırmak amacı ile bir yıl boyunca Fransa Henri Mondor Hastanesi Damar ve Endokrin Cerrahisi Servisi’nde çalıştı. Prof. Dr. Murat Aksoy, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi kadrosuna 2013 yılında girdi ve aynı yıl Genel Cerrahi Profesörü oldu.
Prof. Dr. Murat Aksoy’un yurtiçi ve yurt dışında basılmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre sunumları da bulunmaktadır. Birçok eğitim kursunda eğitmen olarak yer almaktadır.
Kanal D’de 2013 – 2014 yılları arasında Ceyda Düvenci ile “Doktorum” adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Kanal 24’te “Dr. Murat’la Bir Dakika” adlı kısa sağlık videolarından oluşan bir program çekmiştir. TV360 kanalında “Doktorum Yanımda” programını yapıştır. Halen NTV’de “Adım Adım Sağlık” isimli programın editörlüğünü ve sunuculuğunu yapmaktadır.
Prof. Dr. Murat Aksoy, doktorlardan oluşan “Kord Vokal” isimli grubun 7 senedir solistliğini yapmaktadır.
Halen Amerikan Hastanesi ve Maçka Emar Polikliniği’nde çalışmaktadır.
Prof. Dr. Murat Aksoy, İlkay Aksoy ile evlenmiş ve bu evlilikten Melisa ve Tibet adında iki çocuğu olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Orta derecede ise Almanca bilmektedir.

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