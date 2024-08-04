Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin tavanı çöktü! 1 bebek hayatını kaybetti

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi.
Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.
İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, " "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA-DHA