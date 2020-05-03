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  4. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! ('Yoksulların doktoru' Murat Dilmener kimdir?)

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! ('Yoksulların doktoru' Murat Dilmener kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'Yoksulların doktoru'' olarak da bilinen Murat Dilmener hakkında 16 yıl önce maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ettiği için soruşturma açılmıştı.

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! ('Yoksulların doktoru' Murat Dilmener kimdir?)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında,

"Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

DEKAN

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

YOKSULLARI TEDAVİ ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI

Eşi ve kardeşi de koronavirüs tedavisi gören iç hastalıkları uzmanı Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli.

Dilmener'e 2004 yılında yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmıştı.

500 BİN LİRA BORÇ ÇIKARILDI

Profesörlerden, toplam 3 buçuk milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.

Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımıştı. Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.

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