Prof. Dr. Mustafa Duman: Moleküler Onkoloji ile kanser tamamen bitecek!

Kanserin sadece cerrahi müdahale ile bitmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Duman, kudukları Moleküler Onkoloji Anabilim Dalı ile doğru ilaç ve doğru cerrahi tedaviyle yol aldıklarını belirtti. Kanser cerrahisi ve uygulanan sıcak kemoterapi ile dünyada literatürde önemli bir başarı kaydettiklerini anlatan Prof. Dr. Duman, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi olarak Türkiye’de sıcak sıcak kemoterapiyi en çok uygulayan merkezlerden olduklarını vurguladı. Kanserde yıllık vaka sayılarına bakıldığında ilk 5’te yer aldıklarını ifade eden Duman, ‘’Sonuçlarımız da dünya literatürleriyle karşılaştırdığımızda, ölüm ve nüks sonuçlarımız da erken ölüm literatürün altında. Dünya ile eşdeğeriz. ‘’dedi. Kanserin sadece cerrahi ile bitmeyeceğini kaydeden Duman, ilaç geliştiren uzmanlarla beraber çalıştıklarını anımsatarak, moleküler onkoloji sayesinde kanser illetinin bir gün mutlaka bitebileceğinin altını çizdi. Duman, TVNet’te Sağlık Raporu programında Asuman Uğur’a şu açıklamaları yaptı; Koronavirüs, kanser tanı ve tedavilerini nasıl etkiledi? Dünyada olumsuz etkilendi bizim ülkemiz bu süreci iyi götürdü. Salgın sürecinde kısıtlamalar yapılırken kanser erken tanısı ile ilgili devletimizde hiçbir kısıtlama yapılmadı. Fakat pandeminin oluşturduğu doğal korku belki başvuruyu azalttı. Bizim hizmet argümanlarımızla ilgili hiçbir şekilde kısıtlama olmadı. Sonuç itibarıyla tüm dünyada biz daha iyiyiz. Tüm dünyada biraz gecikme oldu. Daha ileri hastalarla karşılaşılıyor.

Tüm kanser türlerinde erken teşhis çok önemlidir. Ailede eğer bir kanser öyküsü varsa, çeşitli yöntemlerle bu tespit ediliyor. Pandemi sürecinde bu işlemler devam etti, ancak başvurular azaldı. Hastanın taşıdığı risk faktörlerinin bilerek, başvurması gerekir. Tüm kanserlerde erken tanı birebir sonucu etkiliyor. Bizim de erken evre tümörlerde işimiz daha kolay oluyor. Sizi hangi kanserler ilgilendirir? Karın içerisindeki böbrek, mesane bizi ilgilendirmiyor. İnce bağırsak, kalın bağırsak, mide, dalak bunların tamamı hatta bağ doku tümörleri yani organa bağlı olmayan oradaki kastan yağdan kaynaklı tümörler var bunların tamamı bizi ilgilendirir. Aslında ameliyat edilebilir. Tedavisinde cerrahisinde var olduğu tümörlerin önemli bir kısmı bizim alanımızda. Bu bahsettiğiniz organlar nasıl belirti verir? Pankreas kanserlerinde direk kanser olarak başlamışsa eğer bu baş kısmındaysa; aslında daha erken tanılanma şansı var çünkü ana safra kanalı oradan yakından geçtiği için bir kitle olduğunda bası olduğunda ve sarılık bulguları oluyor hastada. Fakat gövde ve kuyruk tümörlerinde işimiz daha zor onlar belli bir boyuta gelinceye kadar bulgu vermiyor. O boyuta geldiği zaman da zaten ağrı oluyor. O yüzden baş kanserlerinin cerrahiye ulaşmada daha erken tanılanma ihtimali daha fazla pankreas için. Mide ve kalın bağırsakta yerleştiği yere göre çok değişken.

Eğer midenin çıkışına yerleşmiş bir tümör varsa erken tıkanma bulgularına yer açıyor. Daha erken tanıyorsunuz. Hastanın kilo kaybı oluyor, kusma şikayetleri oluyor. Yerleşmiş tümörlerde gecikmiş olduğunu söyleyemeyiz. Midenin çıkış kısmına doğru 12 parmak bağırsağıyla birleştiği yer tümörleri için bu denemez ama daha üst kısımda yerleşmiş tümörler bu bulguları verdiyse bu tümörün artık belli bir noktaya geldiğini gösterir. Yani kalın bağırsak ters U gibi düşünün, organları sağdan, soldan alttan sarıyor. Kalın bağırsağın sol ve sağ tarafları aynı çapta değil. O yüzden sağ taraftaki tümörler daha geç bulgu veriyor ve çoğunlukta kan kaybı ile ilgili bulgular anemi ile ilgili bulgular ama sol tarafta daha dar olduğu için kalın bağırsak, orada tümör kitle olunca tıkanma bulguları oluyor. Daha erken tanılama şansı oluyor. O yüzden erken tanı önemli. Risk faktörleri taşıyorsanız bakanlığın önerdiği belki de gizli kan taraması, kolonoskopi, endoskopi gibi şeyler için hekimlere başvurmak gerekli.

Kanseri tamamen temizlemek için doğru adres neresidir? Bunlarda ilk faz, üst düzey ameliyatlarda iyi ekibi incelemek gerekir. Cerrahın ya da ekibin doğru hastaya doğru tedaviyi seçebilmesi lazım. Onun için kendisini güncellemesi gerek. İkinci faz ise cerrahi fazdır. Bazı ameliyatlar uzun ve yıpratıcıdır. Pankreas ameliyatları uzun olma eğiliminde. Belli bir aşamadan sonra dikkat dağılabiliyor. Kanser ameliyatı tek başına yapılacak bir ameliyat değildir. İyi ekip eğitim araştırma, üniversite hastanelerinde vardır. İstanbul şanslı bu konuda. Çok büyük hastaneler var. Sıra bekliyor mu vatandaşlar? Kanser cerrahisi önceleniyor. Bakanlığın da üniversitenin de politikası bu yönde. Kanser cerrahisi olabildiğince öne alınıyor. Örneğin biz kanser olmayan ameliyatlarımız da var ama önceliği kanser hastalarına veriyoruz. Belki 1 hafta ya da 2 hafta beklenebilir eğitim ve araştırma hastanelerinde kanser cerrahisinde çok beklemezsin. Kanser karın zarına yayılırsa ne oluyor? Karın zarı kanseri deyince iki şey düşünülür. Bir karın zarının kendinden kaynaklı kanserler vardır. Mezotelioma denilen bir grup var bunun cerrahisi artık standart artık karın zarının çıkarılması ve sıcak kemoterapi işleminin yapılmasıdır. Bunun haricinde karın içi organlar, yumurtalık, rahimin karın zarına sıçraması söz konusu bunlar da düşük denilen bir oran. Mide, kalın bağırsak kanseri ve appendix yani kalın bağırsaktaki bir çıkıntı, oranın da kanserleri oluyor. Onların karın zarına sıçraması da ikinci grubu oluşturuyor. Açıkçası bu 30-40 yıl önce bunlar sağaltılamaz durumdu, yani hastanın başına geldiğinde artık topu çevirdiğiniz durumlarda.

Sistematik olarak 1980’lerde başlayan Şükrü Baker var ünlü bir cerrahtır bu işin babalarındandır buna başlıyor ve anlatıyor konferanslarda anlatıyor. Sonuçlar da ortaya çıktıkça bir eğilim başlıyor. Son 4-5 yıldır ben de bunu fark ediyorum. Yani son dönemlerde ülkemizde de kongrelerde de ciddi yer ayrılmaya başladı. Bu kanserlerde seçilmiş hasta grubuna yapılacak sadece kemoterapi yapılmıyor. Önce kanserli bölgeyi, karın zarının neresi kanserliyse ise bazen tamamını çıkarmak gerekirse, çıkarılıyor. Buna iştirak eden organlar varsa ki safra kesesi çoğunlukla gidiyor. Safra kesesi ve dalağı bu ameliyatların önemli bir kısmına feda etmek gerekiyor. Ancak bu tolere edilebilir bir durum hasta için. Bazen kısmi bağırsak rezeksiyonları da ilave etmek gerekiyor. Bunlarda tamamen amacımız, tümörsüz bir alana ulaşıyoruz. Tümörlerin nüksetme oranı nedir? Nüks neye bağlı? Nüks, tekrar etmesidir. Kanser hücresi, lenf kanalları ile tanıştıktan sonra damarla karşılaştıktan sonra aslında sistematik bir hastalıktır. Genel bir hastalıktır. Bulunduğu bölgenin dışına çıkmıştır. Kemoterapi ile orada kalabilecek tümör hücreleri yok ediliyor. Sıcak kemoterapi ile biz o bölgeyi temizliyoruz. Gözle görülür bir şey kalmıyor. Fakat amaç bu zaten. Amaç tümörsüz alana ulaşmak. Fakat biz biliyoruz ki orada tümör vardı biz de görülebilir tümörleri aldık. Fakat hücresel boyutta tümör var.