Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama stratejisinin detaylarını anlattı

Bakan Koca, 11 Aralık'tan sonra başlayacak aşılamada önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü, ikinci sırada riskli iş gruplarında çalışanlar, üçüncü sırada 50 yaş altı ve en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, son aşamada da üç grubun dışında kalan tüm bireylerin aşılanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, daha önce yapılan değerlendirmelerin aksine, günlük yaşamda aktif olan genç kesimin 65 yaş üstü ve riskli grupların ardından aşılanmasını öngören aşı planlamasının nasıl yapıldığını anlattı.

'ŞU AN HASTALIK DAHA İYİ TANINIYOR'

Prof. Dr. İlhan, salgının çok dinamik bir süreç olduğunu, kimleri tuttuğunun ve neyi etkilediğinin değiştiğini ifade ederek, "Bu açıdan baktığımızda şu an toplumun tamamına salgın yayılmış olsa da şunu görüyoruz ki; salgında 6 aylık süreç tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılıyor. 9 ayı tamamladık yine aynı değerlendirme yapıldı. 1 haftadır da Bilim Kurulu aşılama üzerinde çalışıyor. En son yapılan değerlendirmede özellikle vefatların çok olduğu, hastalıktan en çok etkilenen grupların ilk başta aşılanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliği söz konusu oldu. Bu nedenle bu grup öncelikle aşılama yoluna gidilecek. Daha öncesinde ön planlama yapıldı; ancak şu an hastalık daha iyi tanınıyor. Hastalıktan kimlerin daha çok etkilendiğini, kimlerin daha çok hayatını kaybettiğini biliyoruz. Öncelikle salgından en çok etkilenen kişilerin aşılanması stratejisinin doğru olacağına karar verildi. Böyle bir uygulama yapılacak. Dünyada da zaten böyle bir yaklaşım var. Az bir ülke öncelikle daha sağlıklı, dışarıda olanlara aşılama yaparken, ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa ülkeleri daha çok hastalıktan etkilenecek kişilere aşı yapıyor. Türkiye'de de böyle bir strateji benimsendi" dedi.