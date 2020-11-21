HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi

21.11.2020 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde koronavirüsün daha fazla görüldüğü 'mavi yakalılar' olarak bilinen bedenen çalışan işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi. Prof. Dr. İlhan, "Şimdi okul servisleri olmayacak. Sabah ve akşam saatlerinde okul servisleri devreye alınarak, toplu taşımada kalabalık azaltılabilir" dedi.

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde mavi yakalıların yoğunlukta olduğu semtler ve organize sanayi bölgelerinde hareketliliğe bağlı olarak koronavirüsün daha fazla görüldüğü belirtildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan da çalışan insanların çok olduğu, çocukların daha fazla olduğu yerlerde koronavirüs enfeksiyonunun daha çok görülmesinin normal olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, insanlar daha çok dışarıda bulunuyorsa, çalıştıkları yerler yaşadıkları yerlere uzaksa, toplu taşımayı daha fazla kullanıyorlarsa bulaş ihtimalinin daha fazla arttığına dikkat çekerek, "Mavi yaka olarak çalışanlar bulundukları yerlerde daha kalabalık çalışıyorlarsa tabii ki enfeksiyon riski de artacaktır. Dışarıda kim daha fazla bulunuyorsa o grupta daha fazla görünüyor. Daha aktif çalışan nüfus ve genç nüfusun çok olduğu yerde koronavirüs hastalarının çok görülmesi de çok beklendik durum. Belediyelerin burada toplu taşıma ile gidilen gelinen yerleri geliştirmesi gerekiyor" dedi.

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

'OKUL SERVİSLERİ İLE YOĞUNLUK AZALTILABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, mavi yakalıların özellikle ulaşımda oluşturdukları yoğunluğu azaltmak için 'okul servisi' önerisinde de bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Şimdi okullar olmadığı için servisler de olmayacak. Belediyeler bu okul servisleri ile bir anlaşma yaparak nüfusun yoğunluğunu azaltmaya gidebilirler. Sabah ve akşam saatlerinde servisle kalabalık azaltılabilir. Bir diğer husus esnek ve kademeli çalışmaya geçildi; ama özel sektörün yeterince bu konuya özen göstermediğini düşünüyorum. Özellikle mavi yaka olarak ifade ettiğimiz bedenen çalışan vatandaşlarımız içinde kademeli çalışmanın gelmesi gerekir. Bir arada servisle gidiyorlar, öğlen bir arada yemek yiyorlar, çay arasına bir arada çıkıyorlar ve enfeksiyon riski artıyor. Örneğin 7-8-9 gibi başlansa, farklı zamanlarda servis yoğunluğu olsa, yemek farklı zamanda yense, haftanın farklı günlerinde belli gruplar gidip gelse elbette buradaki enfeksiyon riskini azaltmak mümkün" diye konuştu.

Toplu taşımada ve duraklarda oluşan kalabalığı değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Kışın gelmesiyle toplu taşımada camın kapatılması yoluna gidiliyor. Minibüse bindiğimizde küçücük camı bile açmak inanın koronavirüs bulaşını ciddi anlamda azaltıyor. Evinizdeki ortam havasını temizlemek dahi inanın koronavirüs bulaşını çok azaltıyor. Bu görüntüler tabii hiç istemediğimiz görüntüler. Bunun çözümü yerel yönetimlerde olacak" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Bakan Akar'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklamasıBakan Akar'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması
20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 21 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

21 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bakan Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı

Bakan Akar'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da intihar girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından meyhane çıktı

'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından çıktı

Görevli memura söylediği 'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı

Söylediği tek bir kelime başına dert açtı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.