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  4. Prof. Dr. Mustafa Sarı açıkladı: Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

Prof. Dr. Mustafa Sarı açıkladı: Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

21.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ege Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu beklemediklerini açıkladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Sarı açıkladı: Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu düzenli dalışlarla takip eden Sarı, son dalışını Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışındaki Seddülbahir bölgesinde yaptı.

Bakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklamasıBakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklaması

Dalışta edindiği izlenimleri AA muhabirine anlatan Sarı, bölgede 7 ila 17 metrelik bölümde müsilaj olduğunu dile getirdi.

Ege ve Karadeniz'de de müsilajın görülebileceğini fakat Marmara gibi yoğunlaşmasını beklemediklerini aktaran Sarı, "Seddülbahir, boğazın çıkışı ve Marmara'nın etkisi devam ediyor. Seddülbahir'de yerde müsilaj var fakat Saros Körfezi kısmında çok az, yok denilecek kadar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sarı, Ege'nin atık yükünün Marmara'ya göre daha az olduğunu belirtti.

"EGE'DE SİRKÜLASYON FAZLA OLDUĞU İÇİN ORADA MARMARA GİBİ YOĞUNLAŞMASINI BEKLEMİYORUZ"

Seddülbahir'deki dalışında su altındaki canlılarda herhangi bir ölüm görmediğini, anormallik olmadığını, normal yaşamın sürdüğünü bildiren Sarı, şunları söyledi:

"Müsilajın bir kısmı buradan gidiyor, bir kısmı da halen Marmara suyunun etkisi, orada oluşmaya devam ediyor. Ege'de sirkülasyon fazla olduğu için orada Marmara gibi yoğunlaşmasını beklemiyoruz. Ege'de akıntı fazla, tuzluluk yüksek, oksijen yüksek, kirlilik Marmara'ya göre daha az, böyle olunca da orada bir yoğunlaşmasını beklemiyoruz."

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaları, hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, "Müsilaj seferberliğimizin 13'üncü gününde 383 metreküp ile toplam 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak, düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 20 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1771 metreküp, Kocaeli'de 366 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 526 metreküp, Çanakkale'de 428 metreküp, Yalova'da 1552 metreküp müsilajın, 293 bölgedeki çalışmalarla Marmara Denizi'nden temizlendiğini aktardı.

Çalışmaların 13'üncü gününde, toplam 4 bin 980 denetimin yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlem uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'Marmara hepimizin' düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak, denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız." (AA)

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Ege Denizi deniz salyası

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