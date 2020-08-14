Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir? ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından resmileşti. 16 üniversitede gerçekleştirilen rektör atamaları sonrasında çok sayıda insan tarafından rektörlerin hayatları ve özgeçmişleri araştırılmaya başladı. Rektör ataması yapılan üniversitelerden bir tanesi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Şimdi, ODTÜ rektörü kim sorusu soruluyor. Peki, ODTÜ rektörü Verşan Kök kimdir? İşte detaylar...

ODTÜ rektörü kim oldu?

16 üniversitede yapılan reklam atamalarından bir tanesi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi için gerçekleştirildi. Yapılan atama sonrasında ODTÜ rektörü Mustafa Verşan Kök oldu. ODTÜ rektörü Verşan Kök, şimdi çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi tarafından araştırılıyor. ODTÜ rektörü Verşan Kök ile ilgili daha önce çıkan haberler ve yaptığı çalışmalar merak ediliyor.

ODTÜ rektörü kimdir sorusu yapılan atamaların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından nihayet yanıt buldu. Şimdi ODTÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile ilgili sorulara cevap aranıyor. Mustafa Verşan Kök nereli olduğu merak edilen isimler arasında. Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün Çorlu, Tekirdağ’da dünyaya geldiği biliniyor. Aynı zamanda Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kaç yaşında sorusuna da yanıt aranıyor. Kök’ün 1960 yılında doğduğu ve 60 yaşında olduğu biliniyor. Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök özgeçmişi incelendiğinde ODTÜ rektörünün ilkokulu International School of Prague’de Çek Cumhuriyeti’nde tamamladığı görülüyor.