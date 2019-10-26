Prof. Dr. Nabi Avcı, gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerle eğitim, kültür ve sanat ağırlıklı yaklaşık bir saat sohbet eden Avcı, öncelikle Fatih Belediyesine alışveriş merkezi olarak tasarladıkları yeri, sanat akademisi olarak inşa ettikleri için ve ücretsiz kullanıma sundukları için teşekkür etti.

Avcı, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim alanlarının belediyelere devredilmesinin akıllıca bir iş olacağına işaret ederek, "Yani Milli Eğitim Bakanlığı ülkedeki tüm okulları Ankara'ya bağlı bir merkezi yönetimle idare etmek yerine, bu okullarımızı, kurumlarımızı belediyeler yönetse eminim çok daha belirgin, çok daha güzel işler olacaktır, ama Türkiye'nin başka sorunları sebebiyle buna biraz vakit var." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde eğitim kurumlarının yerel yönetimlerce idare edildiğini aktaran Avcı, "Dersleri, müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı tespit etsin, ama okulların bakımını, onarımını, faaliyetler yapılacak mekanları, spor, müzik ve konferans salonlarını belediyeler çok daha rahat ve güzel yapıyorlar. Fatih Sulukule Sanat Akademisi de bunun güzel bir örneği." ifadelerini kullandı.