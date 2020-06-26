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Prof. Dr. Naci Görür'den Manisa depremi analizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bilim Akademisi Üyesi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen depremle ilgili analizlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Manisa depremi analizi

Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'da meydana gelen ve bir çok ilden hissedilen 5,5 büyüklüğündeki dpremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında;
"Arkadaşlar merhaba. Az önce Akhisar-Sazoba’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu deprem muhtemelen Gediz Grabeninin Göl Marmara civarında kollara ayrıldığı yerde Kuzey Batı-Güney Doğu doğrultulu ikincil bir graben fayına bağlı olarak gelişti. Tüm bu depremler kanaatimce Gediz Grabeninin Turgutlu-Salihli-Alaşehir güzergahından geçen ana fayın üzerinde hareket eden tavan blokundaki farklı gerilmelerden meydana geliyor. Yani Gediz Grabeninin kuzey kısımları bu bölgedeki Kuzey-Güney yönlü gerilmeye paralel olarak yerleşiyor. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.


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