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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmariste olan deprem Marmaris açıklarında ve denizde olduysa buradaki Girit-Kıbrıs dalma batma sistemi ile ilgili olmalıdır. Resimde sarı faya dikkat" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Elazığ meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Marmaris'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

"SARI FAYA DİKKAT"

Naci Görür paylaşımında, "Arkadaşlar eğer şimdi Marmaris'te olan deprem Marmaris açıklarında ve denizde olduysa buradaki Girit- Kıbrıs dalma batma sistemi ile ilgili olmalıdır. Resimde sarı faya dikkat" ifadelerini kullandı.

"DALMA-BATMAYA BAĞLI 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise Marmaris'te meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Marmaris açıklarında Güney Ege Hendeğinde dalma-batmaya bağlı 5.4 büyüklüğünde deprem" ifadelerini kullandı.

MANİSA DEPREMİNİ YORUMLADI: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK

Öte yandan Prof Dr. Naci Görür, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili "Arkadaşlar Manisa'da 4,8 büyüklüğünde ve 12 km derinlikte bir deprem oldu. Bu küçük deprem muhtemelen bu sefer şekilde görülen ve Kırkağaç'tan geçen KKB-GGD uzanımlı bir fay üzerinde geldi. Fay boyutu küçük, sanıyorum fazla endişe edilecek bir şey yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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