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Prof. Dr. Naci Görür: 'Doğu Anadolu Fay Hattı Uyandı Endişeliyim'

25.01.2020 01:10 | Son Güncelleme

İTÜ'den emekli, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin eski başkanı ve 1999-2014 döneminde deprem araştırmalarında görev almış Prof. Dr. Naci Görür ise, Elazığ konusunda daha önce pek çok uyarıda bulunmalarına rağmen devlet eliyle tedbirler alınmamasına tepkili

Prof. Dr. Naci Görür: 'Doğu Anadolu Fay Hattı Uyandı Endişeliyim'

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden emekli, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin eski başkanı ve 1999-2014 döneminde deprem araştırmalarında görev almış Prof. Dr. Naci Görür ise, Elazığ konusunda daha önce pek çok uyarıda bulunmalarına rağmen devlet eliyle tedbirler alınmamasına tepkili. Görür, Twitter mesajlarıyla Elazığ ve köyleri için yıllar önce hazırlık yapılması çağrısında bulunduğunu ancak projelerine ret yanıtı verildiğini belirterek, "Halbuki her fay kuşağında depremin ergeç geleği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?" dedi.

Prof. Dr. Görür, Elazığ - Sivrice merkezli depreme ilişkin analizi de paylaşarak, Deprem Doğu Anadolu Fay’ın (DAF) birikmiş enerjisini boşaltmak için başka depremlere de yol açabileceği endişesini ifade etti. DAF'ın yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlı olduğunu kaydeden Görür, analizini şu şekilde dile getirdi:

"1-Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875’de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş. 2-Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir. 3-Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir. 4-Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum. Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7’nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İstanbul hariç). Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş."

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