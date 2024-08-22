Prof Dr. Naci Görür isyan ederek anlattı: Destek gecikmedi! "Şu rapor, bu rapor yeter daa!" Korkutan rakamı açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da her 3 konuttan 2'sinin yıkılabileceğini ve en az 16 milyon insanın da yüzde 20'sinin risk altında olduğunu anlatan Naci Görür, "İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, bir hazırlık varsa da bu raporlama dışında halka sunulmuyor, görünen bir şey yok." dedi.

"BAKANLIK KURULMALI"

Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılması ve anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmesi gerektiğini belirten Görür, "Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli. Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin." dedi.

KADIOĞLU'NDAN GÖRÜR'E DESTEK: "ŞU RAPOR, BU RAPOR YETER DAA!"

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu da sosyal medya hesabından Görür'e destek verdi ve şu mesajı paylaştı:

"Evet, Naci Görür hoca haklı. Artık şu rapor bu rapor, şu şunu dedi bu bunu dedi zamanı değil, çalıştay vb. yapma zamanı da çoktan geçti. Halkı oyalamayı bırakıp riski azaltmayı neden başaramıyoruzu konuşmak, engelleri birlikte aşma zamanı."

Prof Dr. Görür de Kadıoğlu'nun bu mesajına, "Ağzına sağlık Miktat. İyi ki varsın" mesajıyla yanıt verdi.