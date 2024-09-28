Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti! 'Zemin sıvılaşması'nın altını çizerek uyardı: "Büyük depremler olabilir"

Prof. Dr. Naci Görür'ün, Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi olan deprem konusunda adım atılması için çabaları sürüyor. Bu zamana kadar birçok ile giden ve riskler hakkında önemli konferanslar veren Görür bu sefer Kütahya'daydı. Kentin zemininin sıvılaştığının altını çizen Görür, bölgede 6 ila 7 arasındaki büyüklüklere sahip depremlerin sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda.

"BÜYÜK DEPREMLER ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları​ bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Tarihte Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşanmış. Genellikle 6 ile 7 büyüklüğünde depremler bölgede sık görülüyor.

Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor."

ZEMİN SIVILAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." ifadelerini kullandı.