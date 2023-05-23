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Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek'

23.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar'da meydana gelen depremlerle ilgili sorular geldiğini ifade ederek "Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek'

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgeye yakın faylar da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar'da meydana gelen depremlerle ilgili sorular geldiğini ifade ederek bir açıklama yaptı.

"ADANA HAVZASINA DOĞRU DEPREM BU BÖLGEDEN İLERLEYECEK"

Görür yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Çok sayıda takipcim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır."


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