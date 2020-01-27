Prof. Dr. Necati Öner, vefatının birinci yıldönümünde anıldı

Felsefe dünyasının önemli isimlerinden ve kültür alanındaki hizmetleriyle Türk diline ve kültürüne can veren, Türk Felsefe Derneği kurucusu, Prof. Dr. Necati Öner, vefatının birinci yıldönümünde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, düzenlenen bir panelle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panele, Prof. Dr. Necati Öner’in özgeçmişi okunarak başlandı. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında çıkan Necati Öner Hocanın Bilginin Serüveni adlı eseri hakkında bilgi verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantıya gönderdiği telgrafla panelin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Türk Tarih Kurumu Konferans salonundaki panelin açılış konuşmasını Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan yaptı. Dr. Eraslan Prof. Dr. Necati Öner’le çalışma fırsatı bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Atatürk Kültür Merkezine çok ciddi emeği olmuş saygıdeğer bilim insanı merhum Necati Öner hocamızı hizmet ettiği kurum olarak, 2020 yılında ilk programı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın başkan ve Prof. Dr. Necati Öner’in başkan yardımcısı olduğu dönemde çalışanların çok şanslı olduklarını ifade eden Eraslan, “İlim dünyasıyla, ilim insanları ile sohbet etmek onların hizmetinde bulunmak, onların elini öpmek, onların toplantılarına katılmak bir üniversite gibi. Üniversitede göremediğiniz birçok şeyi bu noktada iktisap edebiliyorsunuz” diye konuştu.

Kurumu miras olarak devraldıkları Prof. Dr. Aydın Sayılı ve Prof. Dr. Necati Öner’i rahmetle yad ettiğini ifade eden Eraslan, “Bugünün yeni emanetçileri olarak bize bıraktıkları kurumları, elimizden geldiğince onların bıraktığı yerden daha ileriye taşımaya devam edeceğiz’’ dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının geniş bir yelpazeye sahip görev alanı ile hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Dr. Zeki Eraslan, kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Türk Masal Külliyatı ve Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi projesi kapsamından 8 dile çeviriminin yapılacağını katılımcılara anlattı. Eraslan, bu diller arasında Çince, Japonca, doğudan ve batıdan, Uzak Doğu’dan diller söz konusu, hem devlet adamlarımızın hem düşünce adamlarımızın hayatlarını, hem kendi gençliğimize hem de yurt dışındaki üniversitelere bu değerlerimizi tanıtmayı düşünüyoruz” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan konuşmasını, panele katılan hocalara teşekkürlerini sunarak tamamladı.

İlk panelist Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Necati Öner’in insani yönü ve kültür anlayışını anlattığı konuşmasında, “Onun felsefe meselelerini en iyi bilen bir filozof olduğunu dile getirdi. Hayata ve insanlara hoşgörü ile bakan müstesna bir şahsiyetti” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet İnam anılarıyla zenginleştirdiği konuşmasında, 1954 yılından itibaren tanıdığı Necati Öner’i insani boyutuyla dile getirdi. Prof. Dr. İnam, “Necati Öner’de Erzurum’dan bütün dünyayı kucaklayan sahici bir insan gördüm. Onda içselleştirilmiş, başkalarını incitmeyen bir iman gördüm. Örtük bilgileri, onun tavrında edasında gördüm. Ondaki bu müeddep tavrın, gelenekten (gelen iz) gelen bir tavır olduğunu gördüm. Bu tavrı onun sahici yaşantısında gördüm. Onda kalp akıl birlikteliğini gördüm. 68 kuşağından gelen birisi olarak henüz Necati Öner gibi birini görmedim” şeklinde konuştu.

Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi öğrencisi olarak 1970 yılından beri tanıdığı hocasını vatan, bayrak ve Türk diline olan sevgisi üzerinden anlattı. Prof. Dr. Necati Öner’in Türk Felsefe Derneğini 1987 yılında nasıl kurduğunu ve bugünlere getirdiğini ve sonsuz katkılarının nasıl filiz verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Celal Türer ise hocasının eserlerini anlattığı konuşmasında Prof. Dr. Necati Öner’in eğitime bakışını detaylandırarak dile getirdi.

Prof. Dr. Şafak Ural, Prof. Dr. Necati Öner’in mantıkçı tarafını ve hocaların hocası olarak öğrencileri ile nasıl iletişimde bulunduğunu anılarıyla zenginleştirerek anlattı

Prof. Dr. Necati Öner’in ailesinden kızı, oğlu ve torunlarının da katıldığı panelde duygusal anlar yaşandı. Gerçekleştirilen panelle Türk kültürüne eşsiz hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Necati Öner bilimsel kişiliği ve felsefe bilimine yaptığı katkılar çerçevesinde ele alındı.

Panel, Başkan Dr. Zeki Eraslan’ın katılımcılara teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Hayatını eğitime adayan değerli bilim insanı Prof. Dr. Necati Öner akademisyen, felsefe profesörü, dekan, Türk Felsefe Derneği Kurucu Başkanı kimliklerinin yanı sıra, 1984-1990 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. Aynı zamanda Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişip yaygınlaşması konusunda Türk Felsefe Derneği vasıtasıyla Türk kültürüne eşsiz hizmetlerde bulunmuştu.



