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  4. Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım

Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 07:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarındaki artışların ve Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliğinin ele alındığı programda Prof. Dr. Necmettin Ünal çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım

Habertürk TV'de yayınlanan ve Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü üstlendiği programın konukları Prof. Dr. Bengi Başer, Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap oldu.

Koronavirüs vakalarındaki artışların ve Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliğinin ele alındığı programda Prof. Dr. Necmettin Ünal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Necmettin Ünal, "Olay hakikaten korkunç boyutta, Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı." ifadelerini kullandı.

Necmettin Ünal'ın açıklamaları şöyle oldu:

Ne diyor Tabipler Odası Başkanı ve ben katılıyorum buna: Bir ildeki sayı bile Sağlık Bakanlığı'nın verdiği civarındadır ya da yüksektir. Resmi veriler üzerinden konuşacağım. Sağlık Bakanlığı 17-1ğustos-23 Ağustos durumu özetleyen bir rapor yayınladı. Son derece güzel.

Bu rapora göre: Türkiye'de 260 bin hasta çıkmış, bu hastaların 137 bini hastaneye yatırılmış. Yüzde 97.7'si taburcu edilmiş. Hastanede kalan yüzde 2.3. Ölüm oranımız yüzde 2.36. Sağlık Bakanlığı'nın tespiti. Yani hastanede kalandan daha fazla hasta ölmüş.

HASTANELER TIKLIM TIKLIM

Yüzde 0.6'sı dışarıda öldü diyelim. Şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıklım tıklım. Her gün bizi arıyorlar. Yoğun bakımınızda yer var mı hasta getirebilir miyiz, sizin hastanenizde yer var mı, özel hastaneden arıyorlar hocam şu hastaneden bize yoğun bakım hastasını 112 kapımıza bıraktı. Neden? Covid hastası alacaklarmış?

Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın kendi verileri üzerinden gittiğimiz zaman da olay hakikaten korkunç boyutta, Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı. Bizim hastanemizde son 2 gün içinde 5 tane öğretim üyesi covid oldu. Geçen hafta içerisinde 5 tane doktor öldü.


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