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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kağıthane Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

  KAĞITHANE Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Ramazan ayı etkinlikleri  kapsamında Hasbahçe etkinlik alanında düzenlenen programa ilahiyatçı Prof.

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hasbahçe etkinlik alanında düzenlenen programa ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Kağıthanelilerin akın ettiği konuşmada Hatipoğlu, "Bize beraberliği emreden, bize Allah için sevmeyi emreden bir kitabımız var. Bize düşen de elimizden geldiği kadar ayrıdan gayrıdan, kutuplaştırmadan herkese kucak açmak" dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan, herkesin Ramazan ayını kutlayan Prof. Dr. Hatipoğlu, “Bu güzel günlerin sonuna yaklaşmış durumdayız. Allah bugüne kadar tutuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Yüce Rabbim geride kalan günleri de vücut sağlığı içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilmeyi nasip etsin” dedi.

BİZ HERKESİ KUCAKLAMAK ZORUNDAYIZ

Prof. Dr. Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bize beraberliği emreden, bize Allah için sevmeyi emreden bir kitabımız var. Bize düşen de elimizden geldiği kadar ayrıdan gayrıdan, kutuplaştırmadan herkese kucak açmak. Allah’a ve peygamberine herkesin ihtiyacı var. Kim olursa olsun. Dünyanın en zengini, en şöhretlisi de olsa herkesin Allah’a ihtiyacı var. Onun için bizim kucağımızı açmamız gerekiyor. 'Sadece benden olan gelsin' diye bir şey yok. Biz herkesi kucaklamak zorundayız. Önemli olan senin gibi düşünmeyeni kazanmak. Hepimiz Allah’ın birliğinde, Hz Muhammet’in önderliğinde bir araya gelmek zorundayız. Yüce Allah bu şuurda birbirini seven, insanlar arasında ayrı gayrı gözetmeyen insanlardan eylesin” ifadelerini kullandı.

KAĞITHANE’DE RAMAZAN AYI ÇOK GÜZEL GEÇİYOR

Bu tür etkinliklerden memnun olduğunu söyleyen Hanife Karamustafa, “Buraya her zaman geliyoruz. İftar programları oluyor. Kağıthane’de böyle etkinlikler hep oluyor. Ramazan ayı çok güzel geçiyor” derken programa katılan başka bir vatandaş Kenan Günana ise, “Her akşam böyle etkinlikler oluyor. Biz de katılmaya çalışıyoruz. Nihat Hatipoğlu’nu da devamlı izliyoruz. Bugün de Kağıthane’ye geldiğini duyunca ailecek geldik” dedi.

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