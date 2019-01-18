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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

REKTÖR atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA,(DHA) - REKTÖR atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Kararla Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.
Atamaların tamamı şu şekilde:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi,
Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,
MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin
Ayrıca, YÖK üyeliğine Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen atandı.

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