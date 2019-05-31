HABER

Prof. Dr. Nimet Kabakuş: “Türkiye gen havuzu olarak çok bozuk bir ülke”

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Fenilketonüri hastalığıyla ilgili Türkiye’nin gen havuzu olarak bozuk bir ülke olduğunu belirten Prof.

Prof. Dr. Nimet Kabakuş: “Türkiye gen havuzu olarak çok bozuk bir ülke”

Fenilketonüri hastalığıyla ilgili Türkiye’nin gen havuzu olarak bozuk bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Nimet Kabakuş, “Evlenme olaylarında gen ne kadar uzaklaşırsa o kadar sağlıklı çocukların ortaya çıkma olasılığı var” dedi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimet Kabakuş, yeni doğan çocuklarda ortaya çıkan ve erken teşhis edilmezde zeka geriliğine neden olan fenilketonüri hastalığı hakkında bilgiler verdi. 1 Haziran’ın Dünya Fenilketonüri Günü olduğunu ifade eden Kabakuş, “Ülkemiz dahil olmak üzere Orta Doğu bölgesinde, Güney Asya’da oldukça yaygın görülen bir hastalık ve yeni doğan dönemin hemen dışında ağır bir hasar bırakan ve çocuğu hayat boyu özürlü kılacak bir hastalık. En önemli özelliği önlenebilir bir hastalık olması. Bunun için farkındalık oluşturuluyor. Türkiye gen havuzu olarak çok bozuk bir ülke. Çok kötü durumda yani. Akraba evliliği çok fazla. Hatta akraba evliliğinde artık tıp dilinde bizim bildiğimiz akraba evliliği olarak da sayılmıyor. Bölge, köy, aynı şehir, aynı kasaba gen havuzu olarak riskli havuzlar. Onun için evlenme olaylarında gen ne kadar uzaklaşırsa o kadar sağlıklı çocukların ortaya çıkma olasılığı var” dedi.

“3 aydan sonra önlem alınmazsa zeka geriliği ortaya çıkıyor”
Doğumdan sonra fenilanalin maddesinin çocukların vücudunda artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Kabakuş, “Bu çocuklar 24-48 saat sonunda anne sütü ve mamayla beslendikten sonra bu fenilanalin dediğimiz bu madde hızla artış gösteriyor. Anormal bir huzursuzluğa, besinitel reddetmeye ve ağır nöbetler var en önemlisi. Ağır nöbetler geçiriyorlar. Fakat tabii bu 15’nci günden itibaren çok daha sertleşiyor. İlk günler kusmalar, cilt döküntüleri gibi ama daha sonra 15 gün sonra bu belirtiler çok sertleşiyor. 3 aydan sonra da eğer herhangi bir önlem alınmazsa çok ağır zeka geriliği ortaya çıkıyor. Bu fenilanalin dediğimiz madde birçok gıdada yaygın olarak bulunuyor. Bunların artık yasaklanması ve özel mamaya geçilmesi gerekiyor. Çok sıkı izlenmeleri gerekiyor. Çünkü kandaki fenilanalin seviyesinin hiçbir şekilde en üst düzeye çıkmaması amaçlanıyor. Bu çok önemli. Yine hepimizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığı ev dışı doğumları çok sıkı takip ediyor. Gebe takipleri, ne zaman doğum olacak falan bu olasılık oldukça düşük ama yine de gözden kaçmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Amerika’da çıkan ilaçla tedavide şanslı durumdayız”
Çok sayıda gıda ve bebek mamasında fenilanalin isimli maddenin olduğunu anlatan Prof. Dr. Kabakuş, “Fenilanalinden yoksun mamalar var. Bunlar çok pahalı mamalar. Özel rapor çıkarılıyor. Fenianalinden yoksun ya da azaltılmış mamalar kullanılıyor. Birçok gıdada bu madde var. Bunların kullanımı yasaklanıyor. Normal ette, normal buğday, turunçgillerde var bu. Birçok yaygın olarak kullandığımız şeyde var. Amerika’da yeni bir ilaç çıktı. Bu ilaçla tedavi konusunda şanslı bir durumdayız” şeklinde konuştu.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”
Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatla hayata tutunduBeyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatla hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.