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Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

19.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), İstanbul’da evinde hayatını kaybetti. Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı sonrasında konuşan Erdoğan, "Rabbim taksiratını affetsin. Hocamızın bir özelliği vardı; siyasetle sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı." dedi.

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden, Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in torunu ünlü sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80) İstanbul Etiler’deki evinde ölü bulundu.

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e dün saat 16.00 sıralarında komşuları ulaşamadı. Bunun üzerine polis arandı. Polis ekipleri, çilingirin yardımıyla girdikleri evde komşularının, Alzheimer hastası olduğunu söyledikleri Nur Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis evde araştırma yaparken, adli tabip de incelemesinde ünlü sosyoloğun ölümünde şüpheli bir bulguya rastlamadı. Adli tabip, ‘normal ölüm’ raporu tuttu.

Prof. Dr. Nur Vergin’i son olarak önceki akşam gören komşuları Bülent ve Tülay Selçuk çifti “Nur Hanım dün akşam bize, sohbet etmeye geldi. Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok. Pandemi nedeniyle başka hiçbir yere gidemedim’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Vefat ettiğini öğrendik. Çok birikimli bir bilim insanı, iyi bir insandı. Vefatına çok üzüldük” diye konuştular.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

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Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı.

Erdoğan cenaze namazı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin. Hocamızın bir özelliği vardı; siyasetle sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum; Herhalde benden daha beyaz Türk kimse olmazdı derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim.

Rabbim taksiratını affetsin affetsin. İnşallah mekanı cennet olsun diliyorum. Siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun diyorum. Nur hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi diğer tarafta Mehmet Şevki Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arzediyor."

PROF. DR. NUR VERGİN KİMDİR?

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21 Eylül 1941’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini yurt dışında geçirdi. Yükseköğrenimini sosyoloji alanında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı (1973). Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne asistan olarak (1974)girdi, sosyoloji alanında doktora yaptı. Doçentliğe yükselerek 1980’de aynı üniversitede Siyasal Bilimler Fakültesi’ne geçti, burada profesörlüğe yükseldi. Bilkent ve Marmara üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Çeşitli uluslararası sosyal bilim derneklerine üye olan Prof. Dr. Vergin’in din ve politika konularında makaleleri gazete ve dergilerde yayımlandı. Siyasetin Sosyolojisi kitabında sosyal bilimlerdeki değişimin çok yavaş seyrettiği tezini çürüttü. Klasik siyaset sosyolojisi teorisyenlerinin yanı sıra yeni arayışların Habermas, Foucault, Mouffe gibi birçok isminin çalışmalarına yer verdi.

ESERLERİ

  • Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976),

  • Siyasetin Sosyolojisi (1980),

  • Türkiye’ye Tanık Olmak (1998),

  • Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002),

  • Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar Tanımlar- Yaklaşımlar (2003)
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