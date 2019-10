Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri"

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Her sekiz kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. Bu oranı değiştirme şansımız olmadığı için de, erken tanı çok önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Nursal, Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi üyelerinin katılımıyla, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında düzenlenen toplantıda, sekizde bir oran ile kadınlarda en yaygın görülen kanser tipinin meme kanseri olduğunu belirterek, 20 yaşından sonra her kadının meme taraması yaptırması gerektiğini ifade etti.

Meme kanserinin belirtileri hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Nursal, “Meme kanseri, kadınlarda görülen en yaygın kanserdir ve çoğunlukla memenin süt üreten dokusundan kaynaklanmaktadır. Her sekiz kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. Bu oranı değiştirme şansımız olmadığı için de, erken tanı çok önemlidir. El ile hissedilen kitle, meme derisi veya başında çekilme, deride kalınlaşma, kanlı meme başı akıntısı başlıca kanser belirtileridir. Birinci derece kadın akrabalarında meme kanseri olması, erken yaşta adet görme, geç menopoz, doğum yapmama, emzirmeme, sekizde bir oran riskini daha da arttırmaktadır. Birey, erken tanı ile meme kanserine yakalanmışsa, tedavide başarı şansı yüzde 95’in üzerindedir" diye konuştu.