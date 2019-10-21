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Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri"

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri"

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Her sekiz kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. Bu oranı değiştirme şansımız olmadığı için de, erken tanı çok önemlidir" dedi.
Prof. Dr. Nursal, Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi üyelerinin katılımıyla, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında düzenlenen toplantıda, sekizde bir oran ile kadınlarda en yaygın görülen kanser tipinin meme kanseri olduğunu belirterek, 20 yaşından sonra her kadının meme taraması yaptırması gerektiğini ifade etti.
Meme kanserinin belirtileri hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Nursal, “Meme kanseri, kadınlarda görülen en yaygın kanserdir ve çoğunlukla memenin süt üreten dokusundan kaynaklanmaktadır. Her sekiz kadından biri, meme kanserine yakalanmaktadır. Bu oranı değiştirme şansımız olmadığı için de, erken tanı çok önemlidir. El ile hissedilen kitle, meme derisi veya başında çekilme, deride kalınlaşma, kanlı meme başı akıntısı başlıca kanser belirtileridir. Birinci derece kadın akrabalarında meme kanseri olması, erken yaşta adet görme, geç menopoz, doğum yapmama, emzirmeme, sekizde bir oran riskini daha da arttırmaktadır. Birey, erken tanı ile meme kanserine yakalanmışsa, tedavide başarı şansı yüzde 95’in üzerindedir" diye konuştu.

“Her kadın kendi kendine muayeneyi öğrenmeli”
Konuşmasında erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, şöyle devam etti:
“Erken tanı için; doktor muayenesi ve 40 yaşından sonra mamografi önemlidir. Hiçbir şikayet olmasa bile 16 yaşından itibaren, adet kanaması bittikten üç ile beş gün sonra kendi kendine muayene ve 20 yaşından sonra her sene doktor muayenesi, 40 yaşından sonra her sene mamografiyi önermekteyiz. Kendi kendine muayene; aydınlık bir odada, ayna karşısında sadece parmak uçları ile çok bastırmadan yapılır. Meme başı dahil, tüm meme dokusu dairesel hareketler ile değerlendirilir. Ayrıca koltuk altını da kontrol etmek gerekir. Amacımız; erken dönemde kanseri yakalayabilmektir. Böylece tedavi etme şansımız artmaktadır”
Toplantıda; biyopsi veya kitleye yapılacak herhangi bir işlemin, kansere yol açmayacağını ve kanserse de yayılmasına neden olmayacağını belirten Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Meme kanserinde tanı, biyopsi ile konur. İğne biyopsisi, en çok tercih ettiğimiz yöntemdir. Herhangi bir kitleye biyopsi yapılması, muayene edilmesi o kitleyi kansere çevirmez. Ya da kanserse bile yayılmasına neden olmaz. Sırf ya bir şey çıkarsa korkusuyla doktor ve düzenli muayenelerden kaçmayın” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nursal:

Prof. Dr. Nursal:

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