Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Nümismatik Derneği (ANS), bu yıl The Archer Huntington Ödülü'ne, "antik sikkeler ve metroloji" üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin'i layık gördü.

Koç Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eski Yunan ve Roma Nümismatiği üzerine yaptığı çalışmaların tanınması amacıyla Amerikan Nümismatik Derneği Mütevelli Heyeti'nin seçtiği Prof. Dr. Tekin, New York'ta düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Archer M. Huntington'ın nümerik matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl verilen The Archer Huntington ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Oğuz Tekin, 1918 yılından bu yana verilen ödülü kazanan ilk ve tek Türk oldu.

Son 10 yıldır Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Oğuz Tekin, kariyerine British Museum'ın yayımladığı daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye Proje Editörü olarak başladı.

Günümüze kadar meslektaşlarıyla birlikte ondan fazla SNG cildi hazırlayan Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum projesiyle arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden gündeme taşıdı.