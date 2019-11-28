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Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Nümismatik Derneği (ANS), bu yıl The Archer Huntington Ödülü'ne, "antik sikkeler ve metroloji" üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin'i layık gördü.

Koç Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eski Yunan ve Roma Nümismatiği üzerine yaptığı çalışmaların tanınması amacıyla Amerikan Nümismatik Derneği Mütevelli Heyeti'nin seçtiği Prof. Dr. Tekin, New York'ta düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Archer M. Huntington'ın nümerik matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl verilen The Archer Huntington ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Oğuz Tekin, 1918 yılından bu yana verilen ödülü kazanan ilk ve tek Türk oldu.

Son 10 yıldır Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Oğuz Tekin, kariyerine British Museum'ın yayımladığı daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye Proje Editörü olarak başladı.

Günümüze kadar meslektaşlarıyla birlikte ondan fazla SNG cildi hazırlayan Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum projesiyle arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok kamu müzesiyle özel koleksiyonlarda yer alan terazi ağırlıklarının teşhis, tarihlendirme ve yayınının yanı sıra yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılan Tekin'in nümismatik ve terazi ağırlıkları konusunda yayımlanmış 30'dan fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Tekin, 2017'den itibaren üniversiteye bağlı bir araştırma merkezi olan Antalya'daki Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin ( AKMED) de direktörlüğünü yürütüyor.

AKMED'de "Nümismatik Yaz Okulu" düzenleyen Tekin, her yıl yurt içi ve yurt dışından 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, sikkenin icadından Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar olan dönemde basılmış antik sikkeler ve para tarihi ele alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
antik sikke Nümismatik Prof. Dr. Oğuz Tekin

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