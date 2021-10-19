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  4. Prof. Dr. Oğuztürk: Koronavirüsün mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur

Prof. Dr. Oğuztürk: Koronavirüsün mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur

19.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 pandemisinin mevsimsel gribe evrilebilmesi için aşılamanın artması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini söyledi. Oğuztürk, "Pandemi devam ettikçe tekrarlayan doz aşılar da devam edecektir. Covid-19'un sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak" dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk: Koronavirüsün mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19'un dünya çağında problem oluşturan global hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Eğer bu dünyanın tamamında değil de bazı lokalize bölgelerde azalır, sadece bazı bölgelerde görülürse dünyanın gündeminden kalkmış olacaktır veya grip virüsünde olduğu gibi sezonsal yani sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak bu hastalık. Bu iki ihtimalin gerçeklemiş olması sadece ve sadece toplumsal bağışıklıkların tüm dünya üzerinde sağlanmasıyla ortaya çıkabilecektir. Bu da tamamen dünya insanlarının aşı yaptırmasıyla doğru orantılıdır. Siz aşı yaptırırsanız ve toplumsal bağışıklığa geçerseniz virüs sosyal ortamda dolaşacak bir güce sahip olamayacağından dolayı vaka sayıları azalacak ve bir şekilde dünyanın global tehdidi olmaktan kalkacaktır" diye konuştu.

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"SADECE AŞIYA BAĞLI"

Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19’un ne zaman sona ereceğine ilişkin tarihlerin gerçekçi söylemler olmadığını belirterek, "Pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin kesin bir tarih vermek reel ve rasyonel olmayacaktır. Pandemi endemik veya mevsimsel bir sürece evrilirse o anlamda bizim eski yaşantımıza yakın bir yaşam düzenine kavuşmamız sağlanacaktır. Grip hastalığı her sene bu sezonda yani sonbahar kış döneminde sıkıntı oluşturuyor. Covid-19'un başka alt grupları da var; onlar da yine bu grip virüsü gibi gribe benzer rahatsızlıklar zaten yapıyordu. Covid-19'u yapan koronavirüsün bir alt grubu. Covid-19 hastalığı dışında da hastalıklara sebebiyet veren koronavirüsler var. Eskiden de sonbahar kış sezonunda bu tür şikayetler yapıyordu; ama pandemi yoktu. Bu anlamda yine öyle bir sürecin gerçekleşme ihtimali olabilir; ama dediğim gibi bu sadece aşıya bağlı" dedi.

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"KONTROLLÜ YOĞUNLUK SÖZ KONUSU"

Prof. Dr. Oğuztürk, acil servislere gelen vakaların arttığına vurgu yaparak, "Kontrollü bir yoğunluk söz konusu. Gelen hastalar tanısı konulduktan sonra yatış gerekiyorsa hemen sevk ediliyor. Sosyal hareketlilik virüs için uygun bir ortam. Sosyal hareketlilikten beslenen yayılmayı bu şekilde sağlayan bir virüsle karşı karşıyayız. Eğitimin devam etmesi olmazsa olmazlarımızdan. Üniversite öğrencilerinin en büyük sorumluluğu kurallara uyması ve aşı olması. Sağlık Bakanlığı da vakaların önemli bir kısmının 30 yaş altı olduğunu söyledi. Okulların ve üniversitelerin açılması da bu vaka sayılarının artmasına katkı sağladı. Ama vaka sayıları arttı diye kısıtlama şeklindeki tedbirler için bence şu an için erken. Yüz yüze eğitimin devam etmesi olmazsa olmazlarımızdan. Virüs için şu an en profesyonel koruyuculuk yöntemi bireysel önemlerin ön planda olması" diye konuştu.

(DHA)

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