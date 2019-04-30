Prof. Dr. Okur: S-400 ve F-35’ler satın alanları koruduğu kadar onları denetleyen sistemler

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) YILDIZ Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması konusunda ABD ile sıkıntılı bir sürece girebileceğini belirterek, “Türkiye belli baskı ile yüzleşecektir. Ama stratejik mantık bunların belli bir zaman içinde çözülemeyecek boyutlarda bir yumağa dönüşemeyeceğini bize anlatıyor.”dedi. Prof. Dr. Okur, “Bu işten kalıcı çıkış yolu, bu teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesidir.” şeklinde konuştu. S-400 ve F-35’lerin dijitalleşen savunma sanayinin silahları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okur, "Bunlar satın alanları koruduğu kadar onları denetleyen sistemlerdir. S-400

