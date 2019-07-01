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Prof. Dr. Orhan Gölbaşı: Astrologlar yanılıyor, Güneş İkizler burcunda olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof.

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı: Astrologlar yanılıyor, Güneş İkizler burcunda olacak

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 2 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan 'Tam Güneş Tutulması' konusunda açıklamalarda bulundu. Gölbaşı, "2 Temmuz tarihinde Güneş’in konumu Yengeç takımyıldızında değil İkizler takımyıldızında olacak. Astroloji bir bilim değildir” yorumunda bulundu.

Merakla beklenen ‘Tam Güneş Tutulması’ yarın gerçekleşecek. Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan uzay olayı Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika’dan izlenebilecek.

Tüm uzay olaylarında olduğu gibi Güneş tutulmasını da inceleyen Astrologlar, tutulma esnasında Güneş’in Yengeç burcunu temsil eden takımyıldıza denk geleceğini belirterek çıkarımlarda bulundu. Astrologların hata yaptığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Astrologlar bu tutulmanın Yengeç burcunda gerçekleşeceğini ileri sürerek, kendilerince olası etkilerini de bildirmeye devam ediyorlar. Astrolojinin, diğer bilinen adıyla yıldız falının bilimsel bir dayanağının olmadığı kuşkusuzdur” dedi.

“ZODYAK KUŞAĞINDA 12 DEĞİL 13 TAKIMYILDIZ VAR”

Güneş tutulmasının Yengeç takımyıldızı üzerinde gerçekleşmeyeceğini belirten Gölbaşı, "Astrologlar bu tutulmanın Yengeç burcunda gerçekleşeceğini ileri sürerek, kendilerince olası etkilerini de bildirmeye devam ediyorlar. Ancak bu tutulmanın Yengeç burcunda olacağını söylemek de doğru değildir. Astrologların ileri sürdüğü gibi Zodyak kuşağında 12 değil 13 takımyıldız yer almaktadır. Zodyak kuşağında yer alan 12 burcun her birinin gök kürede 30 derece yer kapladığı da yanlış bilgidir. Örneğin Güneş Akrep burcunda sadece 7 gün kalırken, Başak burcunda 45 gün kalmaktadır. 2 Temmuz 2019 tarihinde Güneş Yengeç burcunda değil İkizler burcunda olacaktır. Bunun ispatı çok kolaydır ve daha önce de yapılmıştır. Prof. Dr. Rennan Pekünlü tarafından Türkçeye çevrilen 'Astroloji Çürütüldü' kitabında bu olaya yer verilmektedir. Amerikalı amatör gökbilimci Ben Mayer 10 bin dolar ödüllü bir yarışma düzenledi. Buna göre 11 Temmuz 1991 tarihinde gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması gerçekleştiğinde, Yengeç burcunun fotoğrafını çeken herkese 10 bin dolar ödeyecekti. Astrologların ileri sürdüğü gibi, Güneş 11 Temmuz 1991’de Yengeç burcunda olsaydı Ben Mayer iflas ederdi. Ancak kimse bu fotoğrafı çekemedi. Çünkü Güneş o tarihte İkizler burcundaydı” diye konuştu.

GERÇEK BURÇLARINIZI ÖĞRENİN

‘Fala inanma falsız da kalma’ sözünü hatırlatan Gölbaşı, “Fala inanma falsız da kalma şeklinde bir söylem de vardır. Falsız kalmak istemiyorsanız size gerçek burcunuzu okumanızı öneririm. 13. Takımyıldızı da hesaba kattığımızda burçların tarihleri, ‘Koç 19 Nisan-13 Mayıs, Boğa 14 Mayıs-20 Haziran, İkizler 21 Haziran-20 Temmuz, Yengeç 21 Temmuz-9 Ağustos, Aslan 10 Ağustos-16 Eylül, Başak 17 Eylül-30 Ekim, Terazi 31 Ekim-22 Kasım, Akrep 23 Kasım- 29 Kasım, 13. Takımyıldızı Yılancı 30 Kasım-17 Aralık, Yay 18 Aralık-19 Ocak, Oğlak 20 Ocak-15 Şubat, Kova 16 Şubat-11 Mart ve Balık 12 Mart-18 Nisan şeklindedir” dedi.

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı: Astrologlar yanılıyor, Güneş İkizler burcunda olacak

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