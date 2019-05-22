Prof. Dr. Orhan: Göz alerjileri tedavi edilmezse göz kaybına neden olabiliyor

Prof. Dr. Mehmet Orhan, alerjik reaksiyonların, vücudun, dokuların dış etki ve etmenlere karşı verdiği aşırı cevap olduğunu söyledi. Normal bir bireyde reaksiyon yaratmayacak bir molekül ya da polen, alerjik kişide aşırı hücresel reaksiyona yol açtığını belirten Prof. Dr. Orhan, “Bu aşırı reaksiyon dokuda hasar oluşturur. Göz alerjileri her yaş grubunda görülmektedir. Mevsimsel alerjik konjonktivit, yıl boyu süren alerjik konjonktivit, vernal konjonktivit gibi farklı tipleri bulunmaktadır. Göz alerjilerinde ilk belirtiler gözde sulanma, kaşıntı, göz çevresinde ödem ve göz kızarıklığıdır. Genellikle kaşıntı sonrası kızarıklık daha artar ve eldeki bakteriler göz yüzeyine bulaşarak çapaklanmaya da sebep olabilir” dedi.

Kişilerin yaşam kalitesini azaltan pek çok yakınmaya neden olan göz alerjileri, doğru teşhisin ardından, uygun yöntem belirlenerek tedavi edilebiliyor. Güven Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Orhan, göz alerjileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

‘SİSTEMİK ALERJİ TESTLERİ GÖZ ALERJİSİ TANISINDA BELİRLEYİCİ DEĞİL’

Göz alerjilerinin ortaya çıkmasındaki temel sebebin yapısal ve genetik olarak alerjisi olan kişilerin göz yüzeyinin, hassas oldukları molekül veya polen ile karşılaşması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Orhan, şunları söyledi:

“Bu moleküle karşı göz yüzeyi savunma sistemi aşırı yanıt verir. Bu aşırı yanıt sonucunda histamin salgılanır ve histamin sulanma, ödem ve kaşıntıyı tetikler. Göz alerjisinin tanısında hasta öyküsü ve göz muayenesi belirleyicidir. Sistemik alerji testleri sadece göz tutulumu olan bireylerde tanıya pek yardım sağlamamaktadır. Ancak kişide hem sistemik alerji ve hem de göz yüzey alerjisi varsa, alerji bölümünde yapılan testlerin de tanısal değeri olmaktadır. Göz alerjilerinin tedavisinde antihistaminik ve dual etkili alerji damlaları kullanılmaktadır. Bu damlaların yanında zaman zaman soft steroid damlalar ve topikal anti inflamatuar damlalar da önerilebilmektedir. Alerji döneminde kapak ödemi varsa, sistemik antihistminikler de tedaviye ilave edilmektedir. Alerji döneminde güneş gözlüğü kullanmak ve soğuk kompres uygulamak da tedavi açısından faydalı olmaktadır. Alerji tedavisinde kortizon kullanımının göz sağlığı açısından iki önemli riski bulunmaktadır. Bunlar; göz tansiyonu ve katarakt gelişmesidir. Bu nedenle göz alerjilerinin tedavisinde kortizonlu damlalar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.”