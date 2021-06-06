Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Önümüzdeki hafta tüm yurdu etkisi altına alacak

Haziran ayının ilk haftasının bitimine az kalmasına rağmen yurt genelinde sıcaklıklar bazı noktalarda mevsim normallerinin altında seyrediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt verdi.

"YAZ SICAKLIĞINA 15 GÜN DAHA VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeylere 15 gün daha var gibi gözüküyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde önümüzdeki hafta yağmur var. Yağmur Marmara'dan başlayacak.

Yağmur ikinci gün yani Salı günü İç Anadolu'yu da içine alacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Çarşamba günü yağış Marmara'dan uzaklaşıyor. Yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde olacak. Perşembe günü ise; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin batısında yağışlar görülecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI BİR HAVAYA GİRİYORUZ"

Yani bu önümüzdeki hafta yağışlı bir havaya giriyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu'da hala yağış yok. O bölgede kuraklık devam ediyor. Kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar olması gereken 2 ila 4 dereceden daha düşük.