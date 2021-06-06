Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Önümüzdeki hafta tüm yurdu etkisi altına alacak

Haziran ayının ilk haftasının bitimine az kalmasına rağmen yurt genelinde sıcaklıklar bazı noktalarda mevsim normallerinin altında seyrediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt verdi.
Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:
"Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeylere 15 gün daha var gibi gözüküyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde önümüzdeki hafta yağmur var. Yağmur Marmara'dan başlayacak.
Yağmur ikinci gün yani Salı günü İç Anadolu'yu da içine alacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
Çarşamba günü yağış Marmara'dan uzaklaşıyor. Yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde olacak. Perşembe günü ise; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin batısında yağışlar görülecek.
Yani bu önümüzdeki hafta yağışlı bir havaya giriyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu'da hala yağış yok. O bölgede kuraklık devam ediyor. Kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar olması gereken 2 ila 4 dereceden daha düşük.
Tam yaz sıcaklarını biraz daha bekleyeceğiz. İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. O da yaz sıcağı değil. Yaz sıcağı ne olacaktı Haziran'da? 27-28 derece olması lazımdı İstanbul'da. Ona da var. Havanın 4 derece daha ısınması gerekiyor.
Yeryüzü sıcak olduğu için gök gürültülü sağanak yağışlar oluyor. Burada yıldırım, dolu ihtimalleri de var ama her zaman söylüyorum.
Dolu tahminini ancak 1-2 saat önce tahmin yapabiliriz. Daha önceden söyleyemiyoruz. Ama olasılık var. Genel olarak iç bölgelerde de bu olasılık var. Yıldırım, gök gürültüsü, su baskını olma ihtimali var."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Öte yandan rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.