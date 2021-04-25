Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in son değerlendirmeleri şu şekilde:

Soğuk bir İstanbul pazarı var. Ankara’da 19-20 derece sıcaklık. Türkiye’den Sinop’a bir hat çekerseniz batı tarafında yağmur var. Trakya’da başladı, diğer bölgelerde pek yok.

Sadece Eskişehir, Kütahya civarında biraz kuvvetli yağmur yağdı bugün o da geçmek üzere.

SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLIYOR

Yarın ise Trakya’dan çekiliyor, Marmara’nın doğusunda yağış var. Neredeyse Marmara’nın doğusundan Ege hariç bütün Anadolu’da yağmur var, İstanbul’da yok. Sıcaklıklar yarından itibaren hafif bir yükselmeye başlıyor. Salı günü 4-5 derecelik bir artış var. Çarşamba birkaç derece daha artıyor.

Salı günü sadece Doğu Anadolu Kuzeyi ve Doğu Karadeniz’de yağış var. Çarşamba günü pek yağmur gözükmüyor, Türkiye’den biraz çekiliyor. Cuma günü Doğu Anadolu’da yağmur var ama sıcaklıklar nerdeyse yaz değerlerine yaklaşacak.

Güney Doğu ve Doğu’da Suriye’den gelen bir toz birikimi var. Yağmur olursa çamur şeklinde olacak.

Bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege’de yağmur var, çok şiddetli değil. Yarından itibaren Doğu’ya doğru çekiliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor, esas yükselme Salı ve Çarşamba günü.