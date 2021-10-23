Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında bölge bölge uyardı: Yarına dikkat! Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

BATI KARADENİZ'E SEL UYARISI

Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Orta Karadeniz ve Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN CANLI YAYINDA UYARDI: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji uyardı, hava çok hızlı bir şekilde soğuyacak. Yaklaşık 10 derecelik bir değişimden bahsediliyor. Peki, hangi iller etkilenecek? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında detayları şu sözlerle anlattı;

Çok güzel bir hava var dışarıda. Sıcaklık 20-21 derece civarında İstanbul'da. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin hemen hemen her tarafında böyle. Yarın Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor. Nerelerde olacak? Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, ertesi gün yani Pazartesi günü biraz daha doğuya kayarak yani yine Doğu Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu şeklinde gidecek. Salı günü de tekrar terk ediyor ülkeyi.

Yine güneyde yağış yok. Ege'de Akdeniz'de, Güney Doğu Anadolu'da yağış maalesef yine yok. Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. 6-8 derece bazı yerlerde 10 dereceye kadar varan düşüşler meydana gelecek. Her bölgede yaklaşık bir gün yağış olacak. İkinci güne yağış pek kalmıyor.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR UYARISI

Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek.

Çarşambadan itibaren ise sıcaklıklar tekrar toparlanıyor. Marmara'da Doğu Anadolu'da sis olayı meydana gelecek. Ulaşımda belki problemler meydana gelebilir. Gündüz ise güneşlenmeden dolayı hava ısınacak. Dolayısıyla pastırma sıcaklıklarına göre biraz ilerliyoruz.

MARMARA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar bölgede soğuk ve yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, "Etkili olacak olan soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Marmara Bölgesi’nde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

