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Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutan uyarı! "2003'te 80 bin kişinin ölümüne neden olmuştu"

12.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'yı bekleyen sıcak havalar ülkeleri tedirgin etti. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2003 yılında meydana gelen sıcak hava dalgasını anımsatarak korkutan bir uyarıda bulundu. Şen ayrıca Türkiye'de tatil yerlerinde hava durumunun nasıl seyredeceğine ilişkin değerlendirmesini de paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutan uyarı! "2003'te 80 bin kişinin ölümüne neden olmuştu"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin paylaşım yaparak uyarıda bulundu. Avrupa'yı önümüzdeki perşembe gününden itibaren etkisi altına alacak sıcak hava dalgasının daha önce yol açtığı can kayıplarına değinen Şen tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

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"TATİL YERLERİNDE HAVA GÜZEL, GÜNEŞLİ, SICAK"

Şen'in paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Bugün doğu karadeniz kıyı, orta ve batı karadeniz iç kesiminde yağmur var. Diğer bölgelerde önemli bir hadise yok Tatil yerlerinde hava güzel güneşli sıcak

Perşembe günü İzmir in kuzeyi Dikili Çandarlı Ayvalık Edremit körfez çevresi Bursa Bilecik de sağanak yağış kuvvetli"

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"80 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU"

"2003 yılında avrupada sıcak hava dalgası Fransada 35.000 kişinin ölümüne avrupada 80.000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Perşembe gününden itibaren 5-6 gün sürecek sıcak hava dalgası Avrupayı etkileyecek Özellikle İspanya Portekiz Fransada ortalamanın 10-12 C üzerinde sıcaklıklar"

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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