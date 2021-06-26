Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar giderek artıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların artmasıyla ısı ve güneş çarpmasına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları:

Bugünkü İstanbul'daki hava sıcaklığı 30 derece civarında, 30 derece temmuz ve ağustos ayının normal sıcaklığıdır. Bundan önce hep 22-23 derece civarında geçtiği için bu sıcaklıklar bize fazla geliyor. Neden fazla hissediyoruz bu sıcaklıkları? Çünkü nem fazla. İstanbul'da yüzde 70'ler civarında bir nem var. Bizim hissettiğimiz sıcaklık daha da artacak. 30 dereceyi 36 olarak hissedeceğiz. Bu durumda biz sıkıntı duymaya başlayacağız ve ısı çarpması meydana gelebilir vücudumuzda.

"KESİNLİKLE SOĞUK DUŞA SOKMAYACAKSINIZ"

Isı çarpması nasıl oluyor? Terlemek isteyeceğiz fakat üzerimizdeki nem fazla olduğu için vücut terleyemeyecek ve sıkıntı olacak. Buna ısı çarpması diyoruz. Isı çarpması genellikle baş dönmesiyle, bayılmayla, tansiyon düşmesiyle meydana gelir. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken tek şey ısı çarpmasına maruz kalmış kişiyi serin bir yere yatırmak ve koltuk altı çevrelerine soğuk bezle sıcaklığı düşürmeye çalışmak. Kesinlikle soğuk duşa sokmayacaksınız, ayran ve sıvı tüketilmesi gerekiyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Güneş çarpması da ultraviyole A ve B ışınlarına maruz kaldığımız için bunlardan bir kısmı cilt kanseri meydana getirmekte, diğeri ise ölümcül cilt kanseri meydana getirmekte. Isıdan korunmak için bol ve beyaz giysiler giymemiz şart. Güneş gözlüğü ve şapka takmamız lazım. Saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamamız lazım. Özellikle 70 yaş üzeri kişilerin dikkat etmesi lazım.

Sokağa çıkarlarsa da gölge bir yerde duracaklar, güneş altında kesinlikle durmayacaklar. Plajdasınız, güneşleniyorsunuz. Kremler ne işe yarayacak? 30 ve üzeri derecede kremler işe yarar. Benim tavsiyem krem yerine o saatlerde güneşe çıkmasınlar ve şemsiye altında kalsınlar. Isı ve güneş çarpmaları beyin kanamalarını tetikliyor.

Kot pantolon bu havalarda giyilmez, giyilmemesi lazım. Bunun yerine daha açık renk ve bol giysiler giyilmeli.

