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  4. Prof. Dr. Orhan Şen haritada gösterdi, önümüzdeki 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu' Meteoroloji son dakika 18 - 22 Temmuz hava durumu tahmini

Prof. Dr. Orhan Şen haritada gösterdi, önümüzdeki 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu' Meteoroloji son dakika 18 - 22 Temmuz hava durumu tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.07.2024 11:41
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Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji, son hava durumu tahminini paylaştı. Sıcaklıklar yurt çapında mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürürken bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı da geldi. Özellikle 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Diğer yandan Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı paylaşımda 'tropik gece'ye dikkat çekti ve önümüzdeki 5 günü işaret etti. İşte Meteoroloji son dakika 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Temmuz hava durumu tahmini...

Prof. Dr. Orhan Şen haritada gösterdi, önümüzdeki 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu' Meteoroloji son dakika 18 - 22 Temmuz hava durumu tahmini

Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Yağmur yağacak mı? Vatandaşlar, bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken bazı iller için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de dikkat çeken bir paylaşım yaparak 'tropik gece' vurgusunda bulundu. İşte il il son dakika hava durumu tahmini...

"30-40 SENE ÖNCE TÜRKİYE'DE TROPİK GECE BULMAK ÇOK ZORDU"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri Sarı ve Kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ağrı, Kars, Samsun, Erzurum, Ordu ve Ardahan için sarı kodlu uyarı verdi.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu

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AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

18 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

18

19 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

19

20 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

20

21 TEMMUZ PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

21

22 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

22

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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