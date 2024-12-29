Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a kar yağışı için net konuştu: ‘Bu tarihi bekleyin!’ Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı…

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son tahminler geldi. Buna göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bursa, İç Anadolu'nun batı ve güneyi ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi sürüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Güney Ege ve Akdeniz yağmurlu olacak. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Isparta’nın yüksekleri, Batı Toroslar… Akşam; Konya, Ankara’nın güneyi… Yarın; Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Marmara’da rüzgar akşam hafifliyor ancak sıcaklık değişmiyor. Doğu’da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

İstanbul’da hava sıcaklığı 9 derece aralıklı yağmurlu, Muğla 8 derece, yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.

İzmir 12 derece, Antalya 10 derece sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar olacak. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 6 derece, aralıklı karla karışık yağmurlu olacak. Eskişehir 3 derece karla karışık yağmur ve kar bekleniyor."

YILBAŞINDA ‘KAR YOK’ DEDİ, İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI İÇİN VERDİ

Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye’de yağış yok. Dolayısıyla kar yağışı da yok. Marmara; İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler ise Ocak ayının 9-10’nu bekleyecekler.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ’DEN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.