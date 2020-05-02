HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Orhan Yıldız tarih verip uyardı: Aşı geliştirilmezse bir başka mutasyonuyla karşılaşacağız

Prof. Dr. Orhan Yıldız tarih verip uyardı: Aşı geliştirilmezse bir başka mutasyonuyla karşılaşacağız

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Koronavirüs dünyada 2003, 2012 ve 2019-2020 tarihleri arasında görüldü. 2028-2030 yılları arasında aşı geliştirilmez ise koronavirüsün bir başka mutasyonu ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Prof. Dr. Orhan Yıldız tarih verip uyardı: Aşı geliştirilmezse bir başka mutasyonuyla karşılaşacağız

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsün her yıl atak yapan bir virüs olmadığını, 8-10 yıl zaman sonra yeniden görülme olasılığının bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, "Koranavirüs 1960’lı yıllarda bulunmuş bir virüstür. Bu virüs hep vardı ve şekil değiştirdi. Koronavirüs insanlara bulaşabilir, öldürücü olabilir bir forma ulaştı. Bu özelliğini yitirmesini beklememeliyiz. Ortaya çıkan durum bir mutasyondur. Koronavirüs önceden sadece hayvanlarda görülürken şimdi insanlarda görülmeye başlamıştır. Bu da virüsün geliştiğini gösterir. Koronavirüs, SARS ve MERS virüslerine oranla her yıl atak yapmıyor. 8-10 yılda bir atak yapması söz konusudur. 2028'e ne olacak kestirmek zor. Virüs daha mı ölümcül olacak, daha mı çok yayılacak bilemiyoruz. Bunu belirleyecek tek şey insanoğlunun aşı geliştirmesidir. Önümüzde 8-10 yıl kadar bir dönem var. Pandemide kullanılabilecek aşı pek mümkün gözükmüyor. Şu an koronavirüs pandemisi sönmek üzere ve aşının geliştirilmesi 1,5 yılı bulacaktır. Bir sonraki pandemi için elimizde yeni silahların olması lazım. Çalışmalar 8-10 yıl içerisinde tamamlanırsa korkacağımız noktadan uzaklaşır" dedi.

f35ca07aa43aed847ce67e4b260aeaa2

'AŞI GELİŞTİRİMEZSE BİR BAŞKA MUSTASYONU İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ'

Hijyen ve dezenfeksiyonun artık dünya gündeminde her zaman kalacağını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "'Artık dünya eskisi gibi olmayacak' denilirken söylenen şeyler bu. Ülkeden ülkeye seyahatler zorlaşacak. Pek çok enfeksiyon var. El yıkamadığımız, aşı korkumuz yüzünden insanlığın başına bela olmuştur. Koronavirüs dünyada 2003, 2012 ve 2019-2020 tarihleri arasında görüldü. 2028-2030 yılları arasında aşı geliştirilmez ise koronavirüsün bir başka mutasyonu ile karşı karşıya kalacağız. Koronavirüs bittikten sonra sosyal mesafeyi koruma, kalabalık fobisi gelişmesi ve el hijyeni konularına çok dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.

'SIRT AĞRISI VE KOKU KAYBI HASTALIK BELİRTİLERİNDEN'

Son dönemlerde koronavirüs görülen hastalarında sırt ağrısı ve koku kaybının sıklıkla görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Osman Yıldız "Koronavirüs her hastada aynı belirtiyi göstermez. Biz 400'e yakın koronavirüslü hasta gördük. Bu çok önemli bir tecrübe. Solunum sistemi şikayeti, öksürük, burun akıntısını genelde gelen hastalarda görülen semptomların başında geliyor. Ama son dönemlerde gelen hastaların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi sırt ağrısı oldu. Bele, kalçaya vuran şiddetli ağrılara neden olan sırt ağrısı ile karşılaştık. Hastalarda ani koku kaybı da koronavirüs belirtilerinden birisi oluyor. Özellikle genç ve çocuk hastalarda tek şikayet ishal olabiliyor. En nadir görülen belirtilerden birisi de cilt döküntüsüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Bruksizm nedir, kimlerde görülür? Bruksizm nedir, kimlerde görülür?
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Playstation 4

Playstation 4

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bruksizm nedir, kimlerde görülür?

Bruksizm nedir, kimlerde görülür?

Hurma yemeniz için 8 önemli neden

Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketirseniz…

Ramazanda mide rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekenler

Mide rahatsızlıkları olanlar dikkat! Bunları önemsemezseniz...

Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden motosiklet konvoyuyla böyle uğurlandı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.