Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:"Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok"

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ’İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan İstanbul’da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek " Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir seminerde İstanbul’da beklenen deprem ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu’nda düzenlenen ’İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde konuşan Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul’da daha küçük iki deprem olacağını söyledi. Ercan seminer sonunda ’Korkma (Depremden Korunma Kılavuzu)’ isimli kitabını imzaladı.

" Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok "

İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk " diye konuştu.