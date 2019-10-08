HABER

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:"Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:"Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok"

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ’İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan İstanbul’da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek " Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir seminerde İstanbul’da beklenen deprem ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu’nda düzenlenen ’İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde konuşan Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul’da daha küçük iki deprem olacağını söyledi. Ercan seminer sonunda ’Korkma (Depremden Korunma Kılavuzu)’ isimli kitabını imzaladı.

" Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok "
İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk " diye konuştu.

"Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor "
Türkiye’de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan,
"Bütün Kuzey Anadolu kırığının geçmişinde 8’den daha büyük bir deprem olmamış. Bütün Anadolu yarımadasında ve özellikle İran’dan başlayarak Alpler’e kadar 8 büyüklüğünde bir deprem olmamış. 8-9 büyüklüğündeki depremler genellikle Uzakdoğu’da, Pasifik’te ve Amerika kıyılarında oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin olduğundan daha büyük bir depreme gebeymiş gibi göstermek Türk halkının psikolojisini bozuyor. Aynı zamanda yatırımların Türkiye’den kaçmasına neden oluyor. Hatta gezginlerin Türkiye’ye gelmemesine ve daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor" şeklinde konuştu.

"Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil"
Bir deprem bilimci için depremi kestirmek yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemektir ifadelerini kullanan Ercan, "Bir insanın her an deprem olabilir demesi için bilim adamı olmasına gerek yok. Ama bir deprem bilimci için depremi kestirmek demek depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bu üçünü söyleyebiliyorsan deprem tahmini yapabiliyorsun demektir. Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil " diye konuştu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu
Bu da üçüz muzBu da üçüz muz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İzmir merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

İzmir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İzmir’de korkunç kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.