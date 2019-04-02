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Prof. Dr. Özdoğan: Elektronik sigara yeşil reçeteyle satılsın

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

PROF.

Prof. Dr. Özdoğan: Elektronik sigara yeşil reçeteyle satılsın

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - PROF. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastalığının en önemli nedenlerinden biri olan sigaranın beli kırılmışken, elektronik sigaranın, sigara kullanımını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Özdoğan, "3 hekim tarafından kişinin sigarayı bırakamaz raporu varsa, elektronik sigaranın yeşil reçeteyle satılmasını kabul ederim" dedi.
Memorial Hastaneleri Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde kansere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kanser algısının herkesi korkuttuğunu belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Bizden uzak olmasını istiyoruz ancak gerçek yaşamda böylesine ciddi hastalıkların bizden uzak olmadığını görüyoruz. Bu hastalığın canımızı yaktığını biliyoruz. Kanser konusunda çok şey öğrendik, önlenebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz. Kanserin yüzde 50'sinin yok edilebilir olduğunu biliyoruz. 2018'de dünyada 10 milyon insan kanserden hayatını kaybetti. Kanserin en önemli nedeni sigaradır, sonrasında ise obezite, alkol geliyor" dedi.
ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ
Elektronik sigara furyasıyla sigaradan kaynaklanan kanserde artış gördüklerini belirten Prof. Dr. Özdoğan, şöyle devam etti:
"Sigarada toplum bilinçli hale gelmişken elektronik sigara önemli bir tehdit haline geldi. Elektronik sigaraya hayır diyoruz. Elektronik sigara serbest olmamalı. Gerçek anlamda sigarayı bırakmayı sağlamıyor. Sigarayla kıyaslandığında etkisi daha az ama çocukların ulaşma ihtimali daha fazla. Sigaranın beli kırılmışken elektronik sigara kullanımı artırdı. Dünyanın önünde büyük bir sorundur. Normal sigaraya alternatif olarak görülürse feci durum bu noktada başlıyor. Bir koşulda elektronik sigarayı desteklerim. 3 hekim tarafından kişinin sigarayı bırakamaz raporu varsa elektronik sigaranın yeşil reçeteyle satılmasını kabul ederim."
TÜRKİYE'DE YILDA 200 BİN KANSER VAKASI
Beslenme konusunda manipülasyonlar gördüklerini belirten Prof. Dr. Özdoğan, Akdeniz diyetinin en sağlıklı diyet olarak kendini kanıtladığını söyledi. Prof. Dr. Özdoğan, birçok hastalığın önlenebilmesi için toplumu Akdeniz diyetine davet etti. Kanser sıralamasında Türkiye'nin ülke sıralamasında ilk 50'nin içinde bile olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özdoğan, "2000 yılından önce hastalardan üçte ikisi hayatını kaybederken, günümüzde kanser hastalarının artık üçte ikisi hayatta kalıyor. Onkolojide gelinen noktada hiçbir ülkeden geri kalan bir durumda değiliz. Ülkemizde yılda 200 bin kanser tanısı konuluyor" dedi.
YANLIŞ BİLİNENLER
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser konusunda bazı söylemlerin yanlış olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özdoğan, "Kanserin çaresi bulundu, kullanılmıyor söylemi doğru değildir. Alternatif tıp ürünlerinin kansere çare olduğu doğru değil. Küba'nın kanseri yendiği ve insanları buraya yönlendirmek doğru değil. İsrail'de kanser olmadığı doğru değildir" dedi.

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