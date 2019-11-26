HABER

Prof. Dr. Özener: "Türkiye’de yaklaşık 6.5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de ortalama günde 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük deprem meydana geliyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’da ilk kez düzenlenen BU+Açık Ders Etkinlikleri’ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan ‘Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz’ konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye’de deprem gözlemlerini aktardı. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye’de ortalama günde 1 tane 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu söyledi. 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9 arasında bir depremin olduğunu belirten Özener, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7’den büyük depremin meydana geldiğini söyledi

En son Türkiye’de 2011 yılında Van’da 7’nin üstünde bir deprem yaşandığını belirten Özener, “Türkiye ortalamasına bakarsak sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var” dedi. 1939 yılından bugüne kadar yaşanan 33 büyük depremde 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Özener, tarihsel depremlerin kendilerine çok önemli ışık tuttuğunu söyledi. Depremlerim belli tekrarlanma özelliklerinin olduğunu bu kapsamda bilimsel olarak araştırabildiklerini ifade eden Özener, “Zaman zaman farklı hocalar çıkıp açıklamalar yapabiliyor. Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor. Her farklı senaryoya göre farklı bir öngörünüz varsa sonuçta tahmin edeceğiniz deprem büyüklükleri de çok farklı oluyor ondan dolayı böyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin depremsellik bakımından dinamik bir ülke olduğunun da altını çizen Özener, Malatya’nın da aktif fay hattında bulunduğunu söyledi. Doğu Anadolu fay hattının içerisinde yer alan Malatya’da tarihsel depremlere baktıklarında 1893 yılında 9 şiddetinde bir depremin yaşandığını söyleyen Özener, 1866 ve 1874 yılları arasında da 8 şiddetinde depremlerin yaşandığını dile getirdi. Malatya’da bu yıl 657 depremin yaşandığını da anımsatan Özener, “Türkiye bir deprem ülkesi, yüzde 90’ı depreme maruz kalan bir ülke” ifadelerine yer verdi.

Deprem gerçeği ile yaşanmaya alışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özener, “Psikolojimizi bozmayacağız, paranoyak olmayacağız. Hayatınızı bozmayacaksınız ama herkesin de önlemini alması gerekiyor” şeklinde konuştu. Depremin ne zaman olunacağı yönünde hiç kimsenin bir tahmin yürütemeyeceğini de sözlerine ekleyen Özener, “Kim ne derse desin, kulağınızı asmayın. Yok 3 gün sonra, yok haftaya Salı, güneş tutuldu, bunları unutun. Yani güneş tutuluyor da sadece Marmara’da mı tutulmuyor, dünyanın her yerinde tutuluyor. Doğa olayları ile depremleri eş zamanlı yani aralarında bir ilişki var gibi düşünmek çok sağlıklı değil, ikisi çok farklı olaylar” diye konuştu.
Program soru cevap kısmı ile son buldu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildiHastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

Türkiye bu seri cinayetleri konuşmuştu! İlginç detay

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.