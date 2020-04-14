HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Özkan'dan koronavirüs açıklaması: Bir kişi bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırabilir

Prof. Dr. Özkan'dan koronavirüs açıklaması: Bir kişi bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, "Koronavirüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu, çok büyük bir oran" derken yeniden bir bulaş olabileceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Özkan'dan koronavirüs açıklaması: Bir kişi bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırabilir

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna ve virüsün yayılma hızının bu şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti.

Vakaların yüzde 50'sinin koronavirüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'BİR KİŞİ BİR AYDA 406 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR'

Sosyal mesafenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

"University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."

'YENİDEN BULAŞ OLABİLİR'

Bulaş meselesinin oldukça ciddi bir konu olduğuna işaret eden Özkan, "Çin'de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Hasan Özkan, hastalığa ilişkin Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda 100 hastanın 30'unun kanında hastalık bittikten 14 gün sonra yapılan testlerde koruyucu antikorun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu bize, vakaların yüzde 30'unda bağışıklık gelişmediğini ve bu hastalara yeniden virüsün bulaşabileceğini düşündürtüyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19 ile ilgili bilgilerin kısıtılı bir süreyi içerdiğini aktaran Özkan, hastalığın kan yoluyla bulaşıp bulaşmadığının da henüz bilinmediğini, sadece trombosit ve lökosit azlığından dolayı bazı vakalarda Kovid-19'un ağır seyrettiğine dair tespitlerin yayımlandığını da kaydetti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi'nden koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi'nden koronavirüs açıklaması
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Prof. Dr. Hasan Özkan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir?

Dikkat! Gözünüzde bu belirtiler varsa koronavirüs olabilirsiniz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi'nden koronavirüs açıklaması

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi'nden koronavirüs açıklaması

Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden bu yolla kurtulun

Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden kurtulmanın 4 yolu

Koronavirüsü immün plazma yöntemiyle tedavi ediyorlar

Koronavirüsü böyle tedavi ediyorlar!

Koronavirüsten korunmak için akciğer geliştirmenin 4 yolu

Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...

Türkiye de aralarında bulunuyor! Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.