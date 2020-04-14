Prof. Dr. Özkan'dan koronavirüs açıklaması: Bir kişi bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırabilir

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna ve virüsün yayılma hızının bu şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti.

Vakaların yüzde 50'sinin koronavirüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'BİR KİŞİ BİR AYDA 406 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR'



Sosyal mesafenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

"University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."