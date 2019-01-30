Prof. Dr. Özkırış: “Kış aylarında kar körlüğüne dikkat”

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kar körlüğüne karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kar körlüğünü, gözün ön kısmındaki korneada güneşe bağlı olarak meydana gelen yara ve hasar oluşumu olarak tanımlayan Özkırış, “Karın yoğun olduğu bölgelerde güneşten gelen ultraviyole ışınlarının kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak göze zarar vermesi kar körlüğüne neden olabilir. Genellikle açık alanda çalışan kişiler, kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen ya da araç kullanan insanlar bu durumdan etkilenir. Bu nedenle gözü korumak adına kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmeli" dedi.

Açık renkli gözlerde görülme olasılığı daha yüksek

Kar körlüğünün, sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla, açık renk göze sahip olanlarda daha etkili olacağının altını çizen Prof. Dr. Özkırış, hastalığın ilk belirtilerini gözde yanma, batma, kanlanma ve kuruluk hissi olarak sıraladı.